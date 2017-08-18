中華台北台北市 日奧委會網站拒更正

2017-08-18

〔駐日特派員張茂森／東京十七日報導〕第二十九屆的世界大學運動會即將於十九日在台北揭幕，針對公益財團法人「日本奧林匹克委員會（JOC）」網站竟將世大運的主辦地寫為「中華台北台北市」，而非「台灣台北市」，在日台灣同鄉會長王紹英今天具名發表聲明，譴責此舉為「竄改『台灣台北市』的錯誤表記」，要求更正。

台灣奧委會因國際奧委會（IOC）屈服於中國壓力，而使用「中華台北奧委會」名稱，強迫台灣以「中華台北」名義出賽，企圖否認「台灣」是一個地名的事實，完全沒有道理。

聲明指出，「台灣」不僅是一個地名， 而是一個國際存在，而且是全世界通用的國名，否定這個名稱等於否定台灣的存在，也侵犯台灣人的人權，是「對全台灣人的侮辱」。而且，使用這種不倫不類的名稱，很容易讓日本人或其他外國人「誤認台灣人也承認這個名稱」，甚至誤解「台灣就是中國的一部分」。

最近，台北市印製的世大運英文版媒體手冊，由於受到國際大學運動總會（FISU）指示， 將台灣表記為「中華台北」，後來因輿論強烈反彈而改回「台灣」。同理，台灣人強烈要求JOC立即將名稱改為「台灣」。

有住在日本的台灣人以電話要求JOC將「中華台北」改為「台灣」，得到的答覆是「這是大會決定」，隨後被掛電話。