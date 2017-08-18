川普陷治理危機 幕僚爆出走潮

2017-08-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普對維吉尼亞州族群衝突事件的態度一百八十度轉變，使其面臨治理危機，也掀起白宮可能爆發出走潮的揣測之聲，下一波要和川普分道揚鑣的可能是他的幕僚群。

川普的幕僚對川普對種族衝突事件的態度倍感氣餒，他的談話也令一些幕僚開始思考，繼續跟著他是否要賠上自己的名聲，這代價會不會太高。一名正在考慮要不要辭職的高層官員說，「我們很多人加入這個政府，是想我們能帶來總統在商場上沒機會取得的經驗和專長，並且鼓勵總統言行有所節制」，「經過昨天，很清楚的，任何人都沒辦法約束他（川普）的衝動或者抗衡他在電視、網路上所見所聞，連陸戰隊將領也沒辦法。」

外界原本期待，川普新任幕僚長、退役四星上將凱利能夠令川普遵守某種型式的紀律，但是川普十五日在記者會上即興發揮，改口稱事件「雙方都有錯」，這時一旁的凱利雙手抱胸，低著頭，眼睛直盯著地板。

外界揣測，川普頭號經濟顧問，也是他和美國商界之間的重要聯絡人柯恩（Gary Cohn）將會辭職抗議。記者會當天柯恩和財政部長努勤、運輸部長趙小蘭都在場，但是他顯得格外不安。消息人士說，柯恩對川普的言論也不滿，出身金融界的他，在意他在川普政府服務對其專業名聲的影響，「他擔心聲譽被毀，對他來說這比其他事情還寶貴」。

擔任國家經濟委員會主席的柯恩在白宮推動稅改、基礎建設等施政要務上扮演重要角色，也是川普貿易政策上的溫和派，若他拂袖離去，可能加深川普施政挫敗，並使白宮內貿易政策強硬派位居上風。

川普那場記者會也顯示，凱利上任後祭出過濾電話、訪客，以期約束川普言行的種種作法顯然不管用。熟悉凱利思維的人透露，川普對維州種族衝突發言引起的紛擾，令凱利深感挫折，也不認同。

聯邦眾議院前議長金瑞契說，凱利對白宮在穩定和組織上有影響力，「但是不會立即見效，有一部份的川普是幾乎難以管理的」。另一名非正式的白宮顧問更篤定地說，不論凱利多受敬重、多有能力，他接手這份工作的兩週半來顯示，川普主掌的白宮有一本質：這名總統愛怎麼做就怎麼做。