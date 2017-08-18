政商孤立 維州衝突重創川普

2017-08-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十七日報導，美國總統川普已淪為上週末維吉尼亞州種族暴力衝突的最大受災戶，除了為發言護航白人至上主義者挨批、氣跑企業領袖只好解散兩個白宮顧問委員會，以及支持率跌至僅剩死忠基本盤，連傳統上迴避政治討論的軍方也出面譴責種族主義，形同孤立的川普如今與共和黨、世界領袖以及商業界間的裂痕擴大為深淵，執政前景堪慮。

川普十六日在推特上發文宣布，與其徒增他上台後才創設的「美國製造委員會」與「戰略政策論壇」的商業人士的壓力，他要結束這兩個企業諮詢團體，「謝謝各位」。

早在川普宣布解散前，有二十八名成員的美國製造委員會，已有近四成的九名企業高層與工會代表宣布退出；至於集結金融與企業界高層的戰略政策論壇，其成員十六日當天稍早就有意解散，還曾召開視訊會議調查成員去留，有十人表示打算退出；該論壇致電川普表達解散之意，川普同意，但卻搶在該論壇之前發推文宣布解散。

川普近來砲聲隆隆，除了對內不斷抨擊拖延立法議題的國會共和黨高層，還對外放話要出兵北韓與委內瑞拉；而他針對維州種族暴力的一連串爭議性發言，則讓外界更加質疑他帶領共和黨與專注面對政府預算赤字與減稅等今秋登場的議題的能力。被川普罵得很慘的參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈的前助理何姆斯說，「基於總統（對維州種族暴力）的評論，據我所知，沒有任何一名共和黨人對當前處境感到自在」。

國會共和黨人本就不滿川普未能厲聲譴責種族主義團體，十五日的一番白人至上主義者與反法西斯主義者兩邊都有好人也都有錯的發言，讓共和黨高層確認，川普政府已無重回正軌的可能性。即便由共和黨把持的國會已不可能通過川普力推的醫療保險法案，府會仍得在稅務與基礎建設等重要法案上合作，但川普卻與國會兩院議員漸行漸遠。