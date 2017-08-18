急了！ 日提早引進陸基神盾

2017-08-18

〔編譯林翠儀／綜合報導〕由於北韓的飛彈威脅與日俱增，日本防衛省決定提前引進「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）。多家日本媒體報導，防衛省將在二○一八年度預算中編列相關設計費用，海上部署的神盾艦也將提前於今年底從四艘增為五艘，二○二○年前完成八艘部署。

此外，防衛省也將編列一九六億日圓，開發新世代預警雷達「MIMO」。MIMO為移動式雷達，具有追蹤匿蹤戰機和偵測飛彈的能力，預定二四年實際部署。

據報導，正在美國訪問的防衛大臣小野寺五典，將在十八日向美國國防部長馬提斯提出引進陸基神盾系統的構想，並尋求協助。至於日本此前也有意引進的薩德系統，則將持續檢討，暫時不考慮引進。

防衛省原本只打算在下年度預算中編列調查費，評估部署陸基神盾系統的可行性，但隨著情勢演變，防衛省認為有必要儘快加強飛彈防禦能力，因此提前在一八年度預算中編列設計費。

陸基神盾系統單位造價約八百億日圓（約二二二億台幣），未來若使用日美共同開發的「改良型標準三型飛彈」（SM-3 Block IIA），只要部署兩座便足以保衛日本全國。改良型SM-3飛彈對「高飛軌道」飛彈具有更佳攔截力。

日本自衛隊的兩段式彈道飛彈防禦系統（BMD），主要包括神盾艦搭載的「標準三型飛彈」，可在最高五百公里處的太空攔截來襲飛彈，若未奏效，將由地面部署的「愛國者三型飛彈」（PAC-3）接手，在約十幾公里高空攔截。一旦引進陸基神盾系統，將可減輕神盾艦負擔。