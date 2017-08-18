「北韓是齣雜耍」美中經濟戰才是關鍵

2017-08-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國和北韓近日因後者飛彈威脅而相互放話對峙，外傳遭美國總統川普日漸疏遠的白宮首席策士巴農卻在十五日下午主動聯絡左傾的《美國展望》（The American Prospect）雜誌，直指中國和美國的經濟戰才是美國存亡關鍵，北韓問題只是「雜耍（sideshow）」，動武絕非解決北韓核威脅的選項。巴農甚至拿白宮內鬥加碼爆料，宣稱他為了推動對中國的強硬政策，每天都和白宮的「高盛幫」奮戰；而且他打算趕走在國務院與國防部的反對派，讓「鷹派」取而代之。

巴農驚爆 不可能動武解決北韓

《美國展望》共同創辦人兼編輯庫特納（Robert Kuttner）十六日刊登巴農電話訪問內容，標題是「史提夫．巴農，不知悔改」。對巴農主動致電與其立場相左的媒體受訪，庫特納坦承他十分震驚，揣測可能是網站十五日曾刊文指出，川普遇上北韓最高領導人，算是「棋逢對手」，兩者相爭的最大贏家卻是中國，讓巴農心有戚戚焉。

就川普揚言攻擊北韓一事，巴農說「忘了吧」，除非有人能解決首爾千萬民眾在開戰三十分鐘之內因為北韓傳統武器攻擊而死的問題，否則解決北韓核威脅「沒有軍事選項，他們吃死我們了」。至於美國與北韓當前僵持，巴農認為得由中國說服北韓凍結核設備及接受檢查，美國則該把軍隊撤出朝鮮半島，整件事才會有解；但此構想成真機會渺茫，因中國不可能主動出太多力，北韓與美國也須高度自制。因此，巴農看不到不對中國採取嚴厲貿易制裁的任何理由。

反虧政敵 想到中國就尿失禁

巴農明確指出，「我們正和中國打經濟戰」，卻「全照他們的劇本上演。他們敢說敢做。廿五至卅年後，我們其中一個將成霸主；但將會是他們，如果我們不做些什麼。兩韓問題上，他們只是陪我們演戲。不過是一齣雜耍」。他重申「對中國的經濟戰才是根源。而且我們必須狂熱地專注於此。如果我們繼續輸下去，落後個五年，最多十年內，我們會到永難翻身的分歧點」。

至於攻擊中國的手段，巴農認為可引「特別三○一條款」，針對中國強迫美國企業技術移轉一事，進行貿易報復。至於白宮內鬥，巴農自稱國防部、國務院和財政部都有他的政敵，這些人是鴿派，一想到中國就會「尿失禁」；他點名美國財政部和白宮國家經濟委員會主席柯恩（Gary Cohn）這些高盛幫反對他的貿易政策，「我在這裡每天都為此奮戰」。他還矢言革除代理東亞助卿董雲裳，「我們得這樣做。這是總統一開始就想做的事」。

但當被問到其經濟民族主義計畫與十二日維州種族衝突事件的關聯，他撇清相關責任，直批「種族民族主義是魯蛇」，認為媒體把這個社會邊緣議題炒過頭，呼籲共同力抗肇事的「一群小丑」。