文在寅就職百日「兩韓不會開戰」

2017-08-18

指北韓正「接近紅線」

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對北韓的飛彈與核武威脅，南韓總統文在寅十七日發表就職百日演說時表示，若北韓實際部署搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，將是「跨越紅線」之舉，而北韓正在「接近紅線」。這是文在寅首次解釋何謂紅線，但他並未說明若北韓跨越紅線會有何種後果，只強調朝鮮半島不會爆發戰爭，因為華府已承諾，在對平壤採取任何軍事行動前，將事先徵求首爾同意。

文在寅在記者會指出：「若北韓再度發射洲際彈道飛彈，並在飛彈上裝載核彈頭，我將認定此舉跨越紅線。」此前，文在寅曾多次警告北韓勿跨越紅線，但未闡明紅線定義。文在寅也強調，將不惜一切阻止戰爭，希望全體南韓人民相信，戰爭不會爆發。

美韓軍演 非談判籌碼

文在寅上台以來一直主張與北韓對話，但遭平壤拒絕。他在就職百日演說中指出，兩韓必須先醞釀對話條件，北韓至少必須先停止再次挑釁，首爾才會考慮派遣特使前往平壤。南韓官員透露，美韓最近密切溝通，雙方在對朝問題上步調一致；美韓的立場是北韓先停止挑釁，才能創造對話條件，但不表示北韓停止挑釁，就會立即展開對話。

美韓兩軍「乙支自由衛士（UFG）」年度聯合演習將在二十一日登場，此前平壤經常以發射飛彈或其他行動加以回應，因此這次北韓是否會在軍演前後再次挑釁，將成為觀察平壤態度的指標。美國參謀首長聯席會議（JCS）主席鄧福德（Joseph Dunford）十六日表示，美韓仍將如期舉行軍演，對北韓採取軍事手段固然「可怕」，但放任其發展對美國發動核武攻擊的能力，更令人「難以想像」。

本週訪問南韓、中國和日本的鄧福德指出，美韓聯合軍演不是談判桌上的籌碼，這類軍演對維持美韓聯盟的自衛能力至關重要；只要北韓的威脅存在，即需維持高水準的備戰狀態以資回應。針對白宮首席策士巴農指稱「美國對北韓根本沒有軍事方案」，鄧福德強調，與北韓達成和平有其「可能性」，但美國也有「可靠且可行的軍事選項」。

彭斯籲拉美與北韓斷交

與此同時，美國副總統彭斯十六日也在訪問智利時呼籲，巴西、秘魯、智利及墨西哥等中南美洲國家，應與北韓斷絕所有經濟及外交關係。美國與日本十七日也在華府舉行兩國外交與國防首長的「二加二」會議，美方由國務卿提勒森及國防部長馬提斯領軍，與日本外務大臣河野太郎及防衛大臣小野寺五典會談。這是美國總統川普上任後，美日雙方在安全磋商機制下，首次召開會談，北韓問題將是會談重點。