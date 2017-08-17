中印對峙 不丹選擇沉默

2017-08-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕《紐約時報》十五日報導，中國與印度在邊界洞朗的對峙已持續超過五十天，夾在衝突中的小國不丹陷入困境，憂心一旦中印爆發戰爭，不丹將深受其害。許多不丹民眾因為邊境貿易中斷，紛紛指責印度的介入惡化事態，也滋長出一股反對不丹成為印度「保護國」的不滿情緒。

不丹是人口僅有八十萬的神秘山地國家，前國王曾主張以「國家快樂指數」（GNH）作為國家的生活質量指標。然而，不丹卻夾在中印兩大核武強權之間，兩國都謀求區域主導權。印度在不丹其主要駐軍要塞哈阿（Haa ）離與中國爭議邊界只有十三英里。人們憂心，這次野心和民族主義可能令中印再度開戰，且兩國的武力更勝以往。

印度聲稱，該國在這場對峙中代表不丹，但許多不丹人民覺得，印度的保護令人窒息。不丹國民大會反對黨領袖嘉措（Pema Gyamtsho）表示：「如果中印開戰，我們將成夾在三明治中間的肉。不應要我們選邊站。但此刻正是如此。」

過去數十年來，不丹一直站在印度這邊。半世紀多前，不丹曾眼望中國共產黨上台，最終佔領鄰近的西藏。不丹與西藏有密切的種族、文化和宗教關聯。所以當印度釋出保護意願時，不丹接受了提議。

不過，中印最近的對峙，反而加劇不丹對印度影響力的憎惡情緒。許多不丹人懷疑，印度意圖阻止不丹與北京建立外交與貿易關係，害怕失去不丹這個戰略緩衝區。不丹工商會主席桑吉（Wangcha Sangey）主張，不丹有完整主權。有權依照想要的生活方式，建立想要的外交關係。

印度六月十六日下令軍隊越過邊界時，似乎並非不丹的要求，而是印度擔憂中國擴大對該地區的控制。迄今，不丹軍隊未參與中印對峙，其國家電視台及獨立媒體都遵循政府領導，基本上未對衝突發表評論。不丹官員則明顯保持沉默，寧願模稜兩可，也不願得罪印度或中國。不丹外交部及總理都未對兩國對峙作出回應。不丹外交部長多吉（Damcho Dorji）則強調，希望這起爭端能和平解決。