CEO紛切割 川普諷愛出鋒頭

2017-08-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不滿美國總統川普未於第一時間譴責十二日在維吉尼亞州沙洛茲維爾市釀成三死的「白人至上主義」集會，繼三家知名企業執行長十四日退出白宮「美國製造業委員會」（ＡＭＣ），抗議陣線十五日再添多位生力軍：包括製造業公會與美國最大工會主席，還有全球最大零售商「沃爾瑪」執行長董明倫（Douglas McMillon），足見以商業背景自詡的川普與企業界菁英的裂痕加速擴大，雙方蜜月期已然結束。

沃爾瑪執行長也加入抗議

繼「默克」藥廠執行長弗雷澤、全美第二大運動品牌「安德瑪」（ＵＡ）創辦人暨執行長普朗克以及全球最大半導體公司「英特爾」執行長科再奇十四日紛紛退出ＡＭＣ表態，「美國製造業聯盟」（ＡＡＭ）主席保羅（Scott Paul）十五日上午推文宣告加入陣線，「因這對我而言，是正確該做的事。」

而就在川普十五日又對批判極右派仇恨團體一事語帶保留後，美國最大工會「美國勞工聯合會—產業工會聯合會」（ＡＦＬ︱ＣＩＯ）主席杜卡（Richard Trumka）以及曾任職該組織的經濟學者李麗（Thea Lee）也紛紛求去。杜卡直言川普說話反覆，「我們無法待在一個總統容忍優越主義及國內恐怖主義的委員會裡」，「我們必須代表美國勞工辭職，他們反對這些偏見團體自認正當的所有概念。」

川普十五日選在紐約自家川普大樓重砲回擊，花了數分鐘批評那些背棄他的成員「沒有認真看待他們的工作」卻「愛出鋒頭」，還強調「有些會離開的傢伙，出於做不好才離開，因為他們在外頭製造他們的產品」；他尤其點名帶頭的弗雷澤，繼前一天批他「把工作帶出美國」、藥價「誆錢」，重申「我們要所有產品在國內製造。」

董明倫則在十四日晚間致旗下一五○萬名員工信中表示，「當我們週末看到事態演變以及川普總統的反應，我們也感到他錯失藉由明確反對白人至上主義者害人行徑而有助我國團結的關鍵性機會」。董明倫並非ＡＭＣ成員，而是白宮另一個經濟發展顧問委員會的成員。他說，他會繼續留在該委員會內，持續為總統提供建言。

ＡＭＣ乃川普一月入主白宮後成立，他先後拜會數百名企業領袖，號召各大頂尖公司執行長齊力獻策，但只有上任頭幾週密集開會。不過，ＡＭＣ至今仍有數十名成員，對美國醫療保健、醫療器材暨製藥大廠「嬌生」（Johnson & Johnson）執行長格爾斯基（Alex Gorsky）而言，「我們必須參與，如果我們想改變世界還有那些領導它的人。」