川普改口 維州衝突兩邊都有錯

2017-08-17

抬出開國元勛辯護 稱華盛頓也曾蓄奴 難道也要拆塑像

〔編譯張沛元／綜合十五日外電報導〕美國總統川普十五日第三度就上週末維吉尼亞州沙洛茲維爾的血腥種族衝突發言，推翻前一天痛斥右派種族主義暴徒是「罪犯與惡棍」的官式說法，改口稱「雙方都有錯」，看似企圖將反對拆除美國南北戰爭中南方主帥李將軍塑像的白人至上主義者與抗議白人至上主義者的群眾劃上等號；川普此等爭議性發言已招致民主黨批評，但卻獲得白人至上主義者的歡迎。

白人至上主義者大讚

川普在這場於紐約川普大樓大廳召開即興記者會上，先大讚自己十二日首度就維州種族暴力的發言說得很好，辯稱當時因尚未掌握事實所以無法多說；川普否認他把另類左翼（alt-left）與白人至上主義者放在相同的道德水準上，但強調雙方都朝對方揮棒暴力相向；當記者詢問這話是否意指兩造都有仇恨與暴力，川普說，「我覺得雙方都有錯……我對此深信不疑」。川普還為新納粹與白人民族主義者抱屈，認為並非所有極右派都是壞蛋，其中有不少人安靜、無辜又合法地進行抗議，卻遭媒體不公平地對待……「所以我只這麼說，一件事總有正反兩面。」

民主黨驚駭、痛批

川普此言令民主黨人大為驚駭。種族暴力發生地維州的民主黨籍參議員、去年美國總統大選民主黨副總統候選人凱恩在推特上直言，沙洛茲維爾暴力衝突是由散佈種族主義、褊狹與脅迫的白人至上主義者單方面引禍，「這些都是事實」；夏威夷州的民主黨參議員夏茲則說，他不再視川普為總統，並悲嘆言詞無法表達他對川普發言的憎惡與失望。但極右派卻對川普的發言大表歡迎，去年曾投身國會參議院選舉的三Ｋ黨的前領導人杜克就發推文感謝川普能坦承與有勇氣地說出事實。

川普還在記者會上為極右派反對拆除李將軍塑像的行為辯護，反問接下來是否要拆除美國開國元勛喬治．華盛頓與湯瑪斯．傑佛遜的塑像，畢竟華盛頓也曾蓄養黑奴。此外，川普也趁機自吹自擂與酸媒體，他在否認美國零售業龍頭沃爾瑪的執行長董明倫批評他錯失團結全美上下的良機之餘，竟大讚自己上台後創造超過百萬工作機會，並成功招徠富士康在美設廠，以及以「假新聞」怒嗆企圖打斷他的發言的記者，還諷刺記者不誠實與未正確報導。

川普此前曾經兩度就維州種族衝突發表聲明，第一次是事發當天十二日，他在新澤西州「以最強烈用詞譴責此等來自許多方面惡劣展現的仇恨、偏執與暴力」，但隻字未提白人民族主義者與極右派運動，被視為刻意規避點名譴責白人至上主義者而招致包括共和黨人在內的多方批評；川普稍後在十四日透過白宮發表較常規與符合大眾要求的聲明，譴責種族主義邪惡與痛斥假種族主義之名行暴力之實者是罪犯與惡棍，「包括三Ｋ黨、新納粹、白人至上主義者與厭惡美國人所珍視的一切的其他仇恨團體」。