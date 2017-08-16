川普效應 助長極端主義

2017-08-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕約一千名新納粹與白人至上主義份子，在穿著防彈背心、揮著半自動步槍的「民兵」護衛下，參與美國維州沙洛茲維爾市暴力抗爭的影像震撼美國人心。在美國總統川普的鼓動與社群媒體的推波助瀾下，美國新一代的極端主義團體已然生根，鑽研美國極右運動的學者桑率（Spencer Sunshine）說：「他們現在在右派的大纛下行動，川普種族主義方興未艾的浪潮，讓他們的船水漲船高。」

這些團體主要是由憤世嫉俗的年輕白人，利用對拉丁裔移民、極端伊斯蘭以及白人佔美國人口比率縮小、全球化文化轉移等的恐懼所建立。分析家認為，相關團體的成員約數萬計，而其沉默的支持者則數十萬人。在維州暴力抗爭前，這些所謂的「另類右派」（alt-right）運動及其分支極度分散，無法整合在共同的意識形態、目標與戰術下，不過，現在情勢丕變。

「另類右派」悲痛於理想的美國認同的流失，他們堅信白人民族主義與「傳統的」歐洲中心文化才是美國文化的基礎。他們拒絕賦予婦女、同性戀與少數族群平權的「多元文化主義」。追蹤美國逾一千六百個極端組織的「南方貧困法律中心」（ＳＰＬＣ）指出：「另類右派與舊時的白人至上右派大同小異—儘管它偏好穿西裝打領帶，而非三Ｋ黨白袍或納粹假軍裝。」ＳＰＬＣ提到數十個在另類右派大傘下的團體，其中許多出現在維州十二日的示威。

該示威領導人史賓塞（Richard Spencer）位於華府的智庫「國家政策研究所」，就是「致力維護美國歐裔人民的傳統、認同與未來」。他邀請的團體是明目張膽的新納粹與白人至上主義組織，比如「先鋒美國」（Vanguard America），其成員高呼「鮮血與土地」，與一九三○年代希特勒追隨者高呼的口號不謀而合。此外還有宣揚白人優越與分離主義的「歐洲身分」（Identity Evropa），以及力求白人基督教意識形態的「傳統主義工人黨」，這兩者皆強烈反猶太。

另類右派也日益吸引堅決尋釁的團體，包括「驕傲男孩」、「上升運動」等，據信兩者皆與一九八○年代暴力的新納粹「光頭黨」以及白人種族主義監獄幫派有淵源。也有所謂的愛國民兵團體參與維州示威。ＳＰＬＣ指出，全美約有一百六十五個該組織，他們武裝齊備，不過較聚焦於對政府、法規與賦稅的不滿，有些組織積極吸收少數族群成員，不認為新納粹觀點是反美國，當中最知名的團體是帶有強烈自由派意識形態的「誓言守護者」。