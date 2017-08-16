強度是鐵5倍 木材纖維造車輕量化

2017-08-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕強度可達鋼鐵五倍的木材纖維被視為可能取代碳纖維，在未來成為飛機或汽車的主要材料，日本官產學界投入研究以實現量產，京都大學教授矢野浩之帶領的團隊開發新製法，將製造成本控制在每公斤約一千圓（約合台幣二七七圓）左右，預期二○三○年降至每公斤五百圓，屆時製造成本將可達到碳纖維的六分之一以下。

木材纖維又稱為「纖維素奈米纖維」（CNF），主要是從木材中提煉，製法是將木材切成碎片加工成紙漿，然後再進一步將紙漿分解成千分之一大小的木材纖維，添加化學試劑後成為一根一根的奈米纖維，粗細相當於人類頭髮的兩萬分之一。

CNF的強度可達鋼鐵的五倍與碳纖維相當，但更為輕量，且能在常溫中生產，可以減少生產中使用的能源，被視為是未來可能取代碳纖維的新世代材料，由於日本國土有七成為森林，原料取得相對便利，日本官產學看好CNF的前景全力投入研究，目前在全球取得領先的地位。

矢野在二十多年前著手研究CNF，他表示靈感來自一九四七年美國霍華．休斯（Howard Robard Hughes, Jr.）以木材打造的飛機，他認為木頭既然可以飛上天空，應該也可以做成地上跑的汽車。

CNF目前已廣泛運用於化妝品、紙尿布等民生用品，不過要成為汽車的材料，必須與合成樹脂混合，其難度如同讓水與油混合一樣，現有技術的製作成本每公斤約五千到一萬圓。為解決這項問題，京大去年成立新的研究計畫，矢野今年也和三菱化工合作開發新製法，每公斤成本控制在一千圓左右，雖然比碳纖維的每公斤三千圓便宜，但為了足以和其他材料競爭，目標在二○三○年將成本降到每公斤五百圓。

另一方面，以生產電纜電為主的古河電氣工業，運用現有的樹脂加工技術，宣稱有能力將成本控制在每公斤四百圓，而且預定二○二四年即能量產。