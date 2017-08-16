被控顛覆國家 吳淦「被犯罪」

2017-08-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕網路暱稱「超級低俗屠夫」的四十四歲中國維權人士吳淦，自二○一五年五月在南昌遭當局羈押至今，已超過兩年。吳淦被指控涉嫌「顛覆國家政權罪」，十四日在天津第二中級人民法院接受為期一天的不公開審訊。法院聲明指出，吳淦的裁決和判刑即將宣布，但並未揭露詳細日期。二○一五年「七○九大抓捕」事件，逾百名中國維權律師和人權志士被捕，他們皆陸續被定罪服刑，吳淦卻成為其中一個最後受審的人。吳淦的朋友們認為，案件拖那麼久，幾乎可以肯定肇因於吳淦拒絕在國營電視台上低頭認罪。

吳淦受審前夕，曾透過律師發表「開庭前聲明」，聲稱自己「被犯罪」，但不會為自己辯護，因為「被判顛覆中共政權罪於我是莫大榮譽，在爭取民主自由、捍衛公民權利的征途中，一份出自獨裁專制政權的有罪判決書，就是頒給民主自由戰士的一座金光閃閃的獎盃。」吳淦寫道，「在『偉光正』的殘暴統治下，不被『犯罪』都不好意思」，「再不『犯罪』，我們都老了」。「偉光正」意指中國共產政權。

吳淦指出：「我將被判有罪，不是因為我真的有罪，而是因為我不肯接受官方指定律師；不認罪及上媒體配合宣傳；堅決揭露他們對我的酷刑、虐待等各種暴行；揭露檢察院包庇、瀆職行為。專案組曾告知我，此案是領導定調，檢、法走個程序過場。在我知道開庭只是為了判我有罪而演出的一場鬧