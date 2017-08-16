三企業大咖 退出白宮顧問團隊

2017-08-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕白人至上主義者集會十二日在美國維吉尼亞州沙洛茲維爾市釀成三死，總統川普卻遲至十四日才鬆口予以譴責，除民主、共和兩黨及輿論一致撻伐，川普上台後成立的白宮「美國製造業委員會」（ＡＭＣ）也在十四日嚴重失血，三名來自不同領域企業的重量級顧問相繼求去，擺明抗議川普未正視種族仇恨衝突，再度重創商界出身的川普執政威信。

默克藥廠執行長先辭

川普惱怒「藥價誆錢」

ＡＭＣ乃川普為兌現振興美國製造業的競選政見而成立，成員清一色為來自美國頂尖企業的執行長級高階主管。十四日宣布退出者包括世界前十大藥廠「默克」執行長佛瑞澤（見圖，美聯社檔案照）、十年前才自創運動品牌就爬到全美第二大的「安德瑪」（Under Armour，ＵＡ）創辦人暨執行長普蘭克（Kevin Plank），以及全球最大半導體公司「英特爾」（Intel）執行長科再奇（Brian Krzanich）等。

非裔的佛瑞澤是美國《財富》雜誌評選的全球五百大企業之少數非裔美籍人士。默克十四日透過「推特」發表佛瑞澤的聲明，強調多元主義造就美國力量，包括對不同種族、性傾向或政治理念的包容；而仇恨言行與優越主義團體，立足點均為反對美國《獨立宣言》中「人皆生而平等」的理念，美國領導者應予明確拒絕，以鞏固美國根本價值。

佛瑞澤表示，退出ＡＭＣ的決定，係基於默克執行長身分和「個人良知」，他自認有責任對偏執與極端主義表態。曾於二○一○年代表共和黨角逐加州州長的惠普企業執行長惠特曼（Meg Whitman），以及高盛集團（Goldman Sachs）執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）也表態挺佛瑞澤。

得知佛瑞澤退出後，川普隨即透過「推特」發飆，指默克「是不斷提高藥價的領導者，還把工作帶出美國」，怒嗆佛瑞澤「將有更多時間調降誆老百姓錢的藥價了。」

普蘭克稍後也跟進，但聲稱ＵＡ「玩革新和運動，不搞政治」，矢言繼續透過體育促進「團結、多樣性與包容」，未提其退出與川普或維州衝突事件的關聯。科再奇則透過英特爾部落格宣布退出，表示美國「分裂的政治氣氛」已波及製造業衰退等重大議題，迫使他必須透過此舉爭取關注。他也就維州事件表態，自承對白人至上主義者遊行施暴「深惡痛絕」，直言華府有許多人熱中於攻擊「代表平等與其他美國珍視價值」的異己，而「我想進步，所以我辭職」。