被擄陷羅生門 林子健遭港警拘捕

2017-08-16

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港民主黨黨員林子健日前自稱遭擄、被釘書機「釘」腿虐待，但香港媒體「傳真社」（Factwire）取得相關地點的監視器畫面，畫面中未見林子健被擄，行走路線也比林的說法更曲折，使得這起事件有如羅生門，林子健也於十五日凌晨被警方以涉嫌誤導警務人員為由拘捕。

監視器未見被擄

林子健十五日凌晨在母親住處被警方逮捕後，帶到他住家蒐證，再帶往紅磡警署，經過十六小時通宵調查，傍晚押送到西九龍警察總部繼續接受調查；林子健全程均保持緘默，並有律師陪同，面對媒體追問，他只是聳聳肩，沒有回應。警司鄭麗琪表示，「我們相信他（提供）的資料是假的」，接下來警方將調查林捏造此事的動機。

林子健十一日召開記者會，宣稱十日下午約四時離開旺角砵蘭街一家球衣店，前往油麻地地鐵站途中，遭數名口操普通話的男子擄走、迷昏，被對方用釘書機「釘」腿，次日凌晨醒來身處香港一處海灘，自行搭計程車回家途中曾見到「西貢」路牌。他質疑此事可能是中國「強力部門」對全港市民的恐嚇。

不過，傳真社十四日指該社蒐集當天下午三時到七時相關地點六家商店、九段監視器錄影片段，逐一比對發現影片中所見與林說法不符。差異之處包括，畫面中林子健離開球衣店的時間比他的說法晚一小時；之後的一連串監視器畫面顯示，身形、穿著與走路姿勢均與前段畫面中林子健吻合，卻多了鴨舌帽、太陽眼鏡和口罩的男子，在地鐵站附近折返至咸美頓街右轉往彌敦道離開監視器視野，三分鐘路程均未被擄，但他始終低著頭，沒拍到容貌。

林子健否認是畫面中的口罩男，聲稱此事「匪夷所思」，「好恐怖，不知背後有什麼人要做什麼」，他說若有人想嫁禍於他，「也可以做一個類似的替身」。

林質疑畫面造假

香港01、明報等報導，警方調閱監視器畫面、查訪商家，初步認定林子健當天獨自搭小巴前往西貢，「安全離開旺角」，也查到他後來出現在西貢的行蹤。

民主黨主席胡志偉十五日被問到是否太相信林時表示，該黨出發點是保護市民人身安全，待警方完成調查、「水落石出」時會完整說明。陪同林子健召開記者會的立法會議員林卓廷，也希望警方盡快找出真相。連日來均表示不應妄下結論的建制派「民主建港協進聯盟」副主席陳克勤，則指此事「已賠上民主黨名聲」，要求林子健和民主黨交代。