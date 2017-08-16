送日章旗回家 美93歲老兵赴日歸還遺屬

2017-08-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕經過七十三年，美國九十三歲老兵馬文．史特倫博（Marvin Strombo）十五日在日本中部的岐阜縣，將一面他從陣亡日本士兵安江定男身上取得的「日章旗」，親手交還給安江的家人。在美國非營利組織「盂蘭盆社（Obon Society）」協尋下，許多當年被美軍視為戰利品帶回美國的日軍遺物，近年陸續歸還這些陣亡官兵的家屬，史特倫博則是第一位親訪日本歸還遺物的美國老兵。

塞班島戰場發現 保存73年

一九四四年七月，史特倫博在塞班島戰場上發現這面日章旗，物主是一名陣亡的年輕日本兵安江定男。旗面上寫滿一百八十多名親族、好友的簽名和留言，祝福安江「武運長久」。史特倫博說，安江身上並沒有明顯傷痕，像睡著一樣，他拿起日章旗時，感覺安江似乎囑託他將旗子送回家人身邊。史特倫博不知道安江的姓名，也不知道如何送還，但心裡一直掛念著這件事，細心保存這面旗子。

數年前，在盂蘭盆社協助下，比對旗子上的留言後，終於得知物主為家住岐阜縣東白川村的安江定男。

盂蘭盆社先透過社群媒體發布這面日章旗的圖像，呼籲網友協尋，之後與日本地方神社取得聯繫，確認旗幟上的安江應是來自岐阜縣，參與協尋的日本遺族會進而找上安江定男的弟弟安江辰也。

八月初，史特倫博在女兒和孫子陪同下來到日本，十五日與安江辰也會面，親手歸還旗子。現年八十九歲的安江辰也數度以臉緊貼著旗子，激動落淚，表示哥哥是一個非常溫柔可靠的人，陣亡時才二十五歲，多虧有史特倫博保管這面旗子，讓他能感受到哥哥留下的氣味。

美國歷史研究者雷克斯．季克（Rex Ziak）與日裔妻子敬子發起的盂蘭盆社，過去八年來一直致力於「日章旗歸還」的工作。京都出生的敬子表示，自己的祖父也戰死在緬甸，直到二○○七年，伴隨祖父的那面日章旗才在學者的協助下重返家屬手中，讓她決定成立盂蘭盆社。