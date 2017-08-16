美對北韓先制攻擊算不算自衛？

2017-08-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普近日對北韓的攻訐持續升溫，暗示不待北韓領袖金正恩動手，美國對北韓發動先制攻擊的機率愈來愈高。支持者主張，由於北韓既危險又缺乏理性，因此美國基於自衛，有理由先下手為強。但紐約時報報導，國際法學者認為，這是複雜的自衛權議題，美國對北韓發動先制攻擊必須在國際法上站得住腳，因為這對美國的國際信譽及國際關係至關重要。

首先，當對手國尚未發動攻擊前，一國能否主張自衛權？這種主張一般而言不會被視為合法，但美國海軍戰爭學院（Naval War College）教授施密特（Michael N. Schmitt）指出，若符合三項基本要件─他國必須有攻擊能力、他國行為顯示即將發動攻擊，以及已窮盡預先阻止的其他方法，則這類自衛權應屬合法。北韓軍力似乎滿足第一個條件，但攻擊是否迫在眉睫則有疑義，而包括川普高階幕僚在內的諸多美國政府官員，也表示尚未用盡其他選項。

再者，即便符合對北韓發動「第一擊」的法律要件，川普「烈焰與怒火」的說法是否具法律正當性？專家指出，若在此情況下發動自衛攻擊，必須符合比例原則，即自衛行為僅以消弭來自他國的威脅為限，不能無限上綱到消滅他國。

不過，何以見得金正恩揚言攻擊美國，並非迫在眼前的威脅？美國喬治城大學教授亞潤（Anthony Clark Arend）認為，鑑於平壤慣於嗆聲，但不會真的付諸實施，因此不用聽其言，而是觀其行。

此外，聯合國憲章是否允許一國對另一國發動先制攻擊，則有爭論。憲章第二條規定，會員國不得使用威脅或武力，但第五十一條又表明，不得認為禁止行使單獨或集體自衛之自然權利。儘管如此，該條的解釋原則仍有不同，較寬鬆的看法是，只要一國遭到威脅，對另一國發動先制攻擊即屬合法。

應如何定義攻擊已迫在眉睫也有爭議。以一九六七年以阿戰爭為例，當時以色列國防軍在埃及部隊於以、埃邊界集結後，即下令進攻。一般認為，以國合理認定攻擊迫在眉睫。但紐時指出，以國八一年同樣以對其構成威脅為由，炸毀伊拉克一座核子反應爐（即巴比倫行動），聯合國安理會卻無異議通過譴責決議，因為主要意見認為威脅尚未近在眼前。