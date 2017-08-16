製造區域高度恐慌 北韓縝密計算

2017-08-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓領導人金正恩十日放話攻擊美國西太平洋軍事要塞關島，十四日又稱將觀察美國後續態度再做決定。美聯社分析，北韓的威嚇實為經過縝密計算，旨在令北韓在對峙上處於較有利位置，並且使美國「動輒得咎」—倘若美方未主動挑釁，北韓將不會動武；美方一旦「踰矩」，北韓就有還擊的正當理由。

分析指出，北韓雖放話有意向關島發射四枚「火星十二型」中程彈道飛彈，並罕見地具體說明飛彈的飛行距離、軌道、時間和落點，但絲毫未提及將攻擊關島本土，也未說明發射日期，或是否「確定」發射等。由此可見，平壤清楚此舉具極高風險，一開始就為自己設下台階，目的僅是造成區域內「高度恐慌」。

進一步來說，平壤當局在揚言攻擊關島時即指出，以關島做為目標是因為，美軍可能從關島指派「B-1B」轟炸機攻擊北韓。事實上，B-1B轟炸機雖無法攜帶核彈頭，但仍是美軍最先進的轟炸機型，且華府此前經常下令B-1B飛至南韓領空、甚至接近南北韓非軍事區（DMZ），向北韓秀武力。

打不打關島 金正恩都不失面子

因此，在金正恩十四日稱將繼續觀察美方態度，再決定是否攻擊關島後，美方若未再指揮B-1B赴朝鮮半島，形同金正恩的一大勝利；倘若美方繼續執行相關飛行計畫，平壤就有藉口向關島動武。美國國務院及中央情報局（CIA）前分析師、現為「北緯三十八度」網站撰稿的卡林（Robert Carlin）即指出，北韓屆時可能聲稱，「你們可以派轟炸機靠近北韓邊界，我們也可以向關島近海發射飛彈」。

華府智庫「美國進步中心（CAP）」核子策略專家孟特表示，平壤精心設計的威脅方式，正是為了讓金正恩即便未主動出擊，也不會「失去面子」。