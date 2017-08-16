緩打關島 金正恩：先觀察美態度

2017-08-16

下令北韓軍隊備戰 做好「隨時開戰」準備

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩連日互相挑釁，令朝鮮半島處於戰事一觸即發的險境。不過，金正恩十四日聽取攻打關島簡報後，雖仍揚言北韓已進入備戰狀態，但也表示將觀察美方態度再做出決定，為逐步升高的美朝對峙情勢降溫。

北韓官媒「朝鮮中央通信社（KCNA）」十五日報導，北韓領導人金正恩十四日前往「朝鮮人民軍戰略司令部」進行視察，這是金正恩兩週以來首度露面，目的是聽取司令金樂謙簡報發射四枚「火星十二型」中程彈道飛彈攻擊關島美軍基地的計畫。從朝中社發布的照片可看出，金正恩手持指揮棒指向作戰地圖，上頭標示著飛彈從北韓東海岸發射，飛越日本國土後在關島近海落下的飛行途徑，與北韓此前所稱相同。

據報導，金正恩稱讚軍方攻擊計畫「嚴密、細心」，但他表示將對「美國佬愚蠢的舉動」加以觀察，「倘若美國佬堅持對朝鮮半島及周邊地區做出極端危險的魯莽舉動，測試北韓耐心，北韓會如其所言做出重大決策」。金正恩並要求軍隊待命，做好「隨時開戰」準備。

北韓目的 擬約束美國南韓軍演

法新社引述華府智庫「美國進步中心」研究員孟特（Adam Mount）分析指出，金正恩決定暫緩攻擊關島的真正用意，是想約束二十一日登場的美國和南韓「乙支自由衛士（UFG）」年度聯合軍事演習。據悉，平壤堅信該演習旨在模擬入侵北韓，曾不惜以暫時中止核武及飛彈測試，來交換美國與南韓停止演習，但都遭到拒絕，因為美方和南韓堅稱，演習乃出於防禦性質，不能與北韓飛彈計畫相提並論。

在金正恩宣布暫緩攻擊關島計畫前，美國國務卿提勒森和國防部長馬提斯十三日亦在「華爾街日報」撰文表示，美國無意推翻北韓政權或加速兩韓統一，不會找藉口讓美軍駐守兩韓邊境的非軍事區，更不願傷害長久受苦的北韓人民，雙方皆有意化解對峙情勢。不過，針對金正恩十四日談話，馬提斯則回應道，美方能在「片刻」間確定北韓飛彈是否擊中關島，並予以攔截，以此警告金正恩勿輕舉妄動，否則將形同「對美軍宣戰」。

文在寅：南韓未同意 不得動武

與此同時，南韓總統文在寅也在朝鮮半島脫離日本殖民統治的十五日「光復節」這天，向美國喊話，指稱朝鮮半島一切戰事須由南韓決定，而南韓將會盡一切努力和代價，阻止韓戰再次爆發。