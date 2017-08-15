維州種族衝突》 川普終於親口譴責「白人至上」

2017-08-15

〔編譯孫宇青、陳正健、劉宜庭／綜合報導〕美國維吉尼亞州大學城沙洛茲維爾市十二日的集會衝突事件，再度令種族仇恨問題成為各方焦點，副總統彭斯、川普女兒伊凡卡，以及共和及民主兩黨的國會議員，均點名指責白人民族主義者和極右派團體，總統川普在各方壓力下，十四日終於親口譴責肇事的白人至上主義團體，「種族主義是邪惡」、「據此釀成暴力者都是罪犯、暴徒」，「包括三K黨、新納粹、白人至上主義者和其他敵視美國人價值的團體」，「正義將會伸張」，司法部將對衝突事件展開民權調查。

維州種族衝突事件發生後，川普雖在第一時間譴責暴力，卻隻字未提衝突源頭—新納粹、光頭黨、三Ｋ黨及另類右派（alt-right）等白人優越和極右派團體，並對上述團體稱集會是為「支持川普、實現其承諾」的問題置若罔聞。相較之下，出訪哥倫比亞的副總統彭斯，抨擊這些團體「處在邊緣、帶有危險性」，川普女兒、白宮顧問伊凡卡也推文痛批，他們在這個社會「沒有立足之地」。

面對排山倒海而來的不滿聲浪，白宮雖立即為川普緩頰，聲稱川普的發言包括所有極端主義團體，但該份聲明並未註明發言者姓名。美聯社指出，白宮聲明通常必須由新聞秘書或其他幕僚簽名，未署名的聲明即有卸除責任之嫌，難以被視為代表川普。路透報導，川普譴責暴力「慢半拍」，又對特定團體發動集會的目的「輕描淡寫」帶過，引起共和、民主兩黨和社會反感，已演變為其就任總統以來第一個國內重大「危機」。民主黨籍的維州州長麥考里夫（Terry McAuliffe）兩度敦促川普，必須「更強硬地」處理白人優越主義者的行為。同屬民主黨的沙洛茲維爾市市長希格納（Michael Signer），則直言川普助長暴力氛圍，要川普仔細想想「自己是和什麼團體同一陣線」。

就在川普和白宮承受外界砲火之際，川普的競選連任團隊十三日發布首支電視廣告，三十秒的內容一方面砲轟民主黨，另一方面吹捧川普七個月的政績，包括創造工作機會、股市大漲等，似有意為支持度低迷已久，如今又被各方指責的川普力挽狂瀾。

20歲兇嫌 高中就崇拜希特勒

十二日爆發的種族主義衝突中，二十歲的白人青年費爾茲（James Fields）駕車高速衝撞反對派群眾，當場輾斃三十二歲女子赫爾（Heather Heyer）。費爾茲的高中歷史老師韋默（Derek Weimer）十三日告訴ＣＮＮ，費爾茲至少從高中開始就懷有極端主義思想。

韋默表示，費爾茲求學期間著迷於納粹主義，曾在「美國現代戰爭」課程中，撰寫一篇有關二次世界大戰期間納粹軍隊的論文，「顯然，他對納粹主義痴迷，是希特勒崇拜者」，「他寫了白人至上主義者的觀點」，「我盡可能把握每個機會阻止他接近那些垃圾思想，但沒有成功」。

為悼念赫爾並抗議白人至上主義、譴責暴力，紐約、舊金山、西雅圖、等地十三日發起多場遊行，民眾高舉赫爾照片，合唱聖歌並獻花祝禱。