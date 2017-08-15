清君側?傳川普想開除國師巴農

2017-08-15

史卡拉穆奇放話暗指巴農洩密「白宮有人要搞垮川普」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮前聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci），在因批評白宮同僚而遭革職後，十三日受訪再掀白宮權鬥內幕，直指首席策士巴農為白宮「內賊」，認為其為個人利益而搞垮川普。與此同時，白宮內部消息亦透露，川普早對巴農無法融入團隊失望，而新任幕僚長凱利也質疑其輔佐能力，暗指巴農極有可能丟掉烏紗帽。

與庫希納、凱利格格不入

任職僅十天的史卡拉穆奇，離職後首度接受美國廣播公司（ＡＢＣ）政論節目「本週（This Week）」專訪，先是稱讚川普七個月來「做得比外界認為得好」，很遺憾自己無法讓美國人民知道，隨後話鋒一轉談及白宮現況時表示，由於川普並非華府既得利益者的代表人物，白宮內部一直有不完全支持川普政策的人，使得川普在施政上窒礙難行，因此不管要以什麼理由，這些人都決定要「搞垮川普」。

在被要求透露姓名時，史卡拉穆奇先是表示，川普其實很清楚誰是白宮「內賊」，誰為了謀求私利，老是與他唱反調，以及哪些人才是洩密者。他建議川普，倘若真的想要推動促進美國人民福祉的立法議程，就必須選擇不會背叛的「忠誠之士」，且遠離「巴農與布萊巴特網站那些胡說八道」。不過，史卡拉穆奇未明言川普是否會開除巴農，僅稱自己近期有與川普通話，且「總統知道該怎麼處置巴農」。

與此同時，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，川普的一名在職及一名近期離職的高級幕僚十三日透露，繼白宮前幕僚長蒲博思後，川普下一個開鍘的對象極有可能就是「國師」巴農。消息來源指出，巴農在上任之初備受川普青睞，不僅命其為首席策士，又破例允其固定出席白宮國家安全會議（ＮＳＣ），但在巴農疑似與川普女婿庫希納、白宮經濟委員會主席柯恩、副國安顧問鮑爾等人理念不合後，川普即對巴農無法與他人合作感到失望。

消息人士還指出，新任白宮幕僚長凱利積極重整白宮人事架構，與巴農的關係逐漸惡化，凱利認為巴農「另有所謀」，顯然與白宮權力架構格格不入。而國家安全顧問麥馬斯特十三日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞節目「會晤新聞界」專訪時，三度被問及是否能與巴農和諧共事均含糊地表示，願意與任何可協助總統推行政策、增進國家安全、促進民眾福祉的人合作，但不願說明巴農是否具備這些條件。