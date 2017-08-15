北韓飛彈引擎 疑來自烏克蘭

2017-08-15

英智庫：研判是俄RD-250火箭引擎

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國智庫「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）十四日發表的研究及美國情治機構的機密評估顯示，北韓最近成功試射洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），威脅美國領土，可能是透過黑市從一家與俄羅斯飛彈計畫頗有淵源的烏克蘭工廠，購得俄國設計的RD-250火箭引擎。

透過黑市取得

「紐約時報」報導，分析家研究北韓領導人金正恩檢查新引擎的照片，研判它們源自前蘇聯飛彈的動力設計，可能來自烏克蘭聶伯市（Dnipro）的國有飛彈工廠Yuzhmash。冷戰時期，該工廠為蘇聯製造包括SS-18「撒旦」洲際彈道飛彈在內的致命武器。烏克蘭獨立後，Yuzhmash仍是俄國主要飛彈製造廠之一，但在親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇下台後，該廠陷入經營困境。

專家相信，Yuzhmash生產的引擎可能為北韓七月試射兩枚洲際飛彈時所用。ＩＩＳＳ飛彈專家艾里曼（Michael Elleman）指出，這些引擎可能非法來自烏克蘭，問題是北韓擁有多少引擎，以及烏克蘭是否仍在協助平壤。聯合國調查，北韓六年前曾試圖盜取Yuzhmash飛彈機密，包括先進飛彈系統、液體推進引擎及飛彈燃料供給系統，當時有兩名北韓人被捕。

這項發現可能有助於解釋北韓如何能夠在短期內成功試射飛彈的謎團，因為新飛彈科技複雜，北韓不可能在短短十個月內達成技術上的突破。不過，RD-250技術如何移轉給北韓，迄今仍是個謎。艾里曼表示，不排除俄國大型飛彈企業「動力機械科研生產聯合體」（Energomash）在此事中扮演某種角色。