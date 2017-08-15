因應北韓情勢 日媒：川普可能提前訪日

2017-08-15

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓情勢升溫，美國總統川普是否有可能提早於九月訪日？產經新聞報導，多位日美政府消息人士透露，日方曾就川普九月訪日的可能性與美方進行協調，雖然經過評估初步判斷雙方各有困難，但消息人士認為，情勢的改變可能促使美日領袖提早舉行會談。

日本首相安倍晉三在今年二月訪美時，曾當面邀請川普到日本進行國是訪問，當時川普也答應今年內必定回訪，五月底七大工業國（G7）峰會在德國舉行時，美日雙方再次協調川普訪日的日程，由於川普預定十一月前往越南參加亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，屆時將展開上任後的首趟亞洲行，訪日行程極可能被安排在十一月，ＡＰＥＣ峰會召開的前後。

不過，北韓情勢從今年初以來不斷升溫，金正恩密集進行飛彈試射提高對區域安全的威脅，川普日前撂話將讓北韓見識從未見過的「戰火與怒火」，金正恩則以將對美屬關島周邊發射四枚飛彈回敬。身為北韓預告的飛彈飛經路線，日本希望兩國領袖盡早會談共商因應北韓威脅的策略，並宣傳美日堅定的同盟關係。

報導指出，日本曾與美方協調川普於九月初訪日的可能性，川普停留時間約二到三天，雙方除了商討北韓的因應對策，相關部門官員也將對包含中國在內的東亞安全保障及經濟問題進行廣泛的對話。這個日程後來因為考量北韓在九月九日「建國紀念日」可能發動新一波挑釁動作，恐有危機管理上的困難而作罷。不過，最近「川普九月訪日」之說又再度被提起，主要原因除了北韓情勢再度升溫，另外則是考量川普的體力負擔，十一月的亞洲行有可能被切割成數段旅程，其中的訪日行不排除提早登場。