朝鮮半島緊張 CIA：無立即危險

2017-08-15

美參謀首長聯席會議主席：制裁無效 才會採取軍事選項

〔編譯茅毅／綜合報導〕自美國總統川普八日嗆聲若平壤輕舉妄動，將對北韓施以「烈焰與怒火」後，兩國連日來言詞交鋒已令朝鮮半島緊張情勢升溫。不過，川普政府負責國家安全事務的三位要角，仍試圖淡化緊張情勢。白宮國家安全顧問麥馬斯特、中央情報局（ＣＩＡ）局長龐皮歐（Mike Pompeo）十三日都在接受媒體訪問時表示，與北韓間還沒有立即爆發戰爭的危險。

前往首爾拜會南韓總統文在寅的美國參謀首長聯席會議（ＪＣＳ）主席鄧福德（Joseph Dunford）十四日也說，唯有在外交與經濟制裁無效時，美國才會採取軍事選項。文在寅當天在與青瓦台幕僚和顧問的例行會議中更強調，朝鮮半島一定不能重演戰爭，無論如何都必須以和平方式解決北韓的核問題。

儘管支持川普對北韓領導人金正恩強硬言詞，麥馬斯特十三日接受美國廣播公司新聞網節目本週（This Week）訪問時比喻，「我認為，與一週前相比，我們現在並沒有離戰爭更近」，但比十年前接近。

龐皮歐則在「週日福斯新聞（Fox News Sunday）」中表示，現在沒有近在咫尺的危險，但也不要誤判。他坦承，核彈打到丹佛的機率日增，這是很嚴重威脅，但「我聽聞外界談論我們瀕臨核戰邊緣，但我沒看到指出我們已身處那種境地的情資。」他也相信，北韓會繼續強化飛彈能力，「若他們再次試射，我不會覺得意外。」

本週將先後訪問南韓、日本與中國的鄧福德，在拜會南韓軍方高層和文在寅時表示，為捍衛美國及其盟邦，美國已準備運用一切軍事能力。南韓合同參謀本部議長李淳鎮與鄧福德會晤後也表示，若北韓挑起戰爭，擊敗北韓不會耗時太久。美國國防部也在聲明中強調，鄧福德此次亞洲行，旨在支持國務卿提勒森嚇阻北韓核武威脅的外交及經濟作為。

配合制裁 中國禁止進口北韓煤鐵

與此同時，中國商務部十四日公告，為執行聯合國安理會進一步制裁北韓的決議，將自十五日起全面禁止從北韓輸入煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產品，自九月五日零時起停止辦理進口手續，包括已報關但尚未放行的貨物。不過，中國海關總署七月發佈的數據顯示，今年上半年中國對北韓的整體貿易額年增十．五％，進口雖有所減少，出口額卻增加達二十九．一％。