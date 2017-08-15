日擬推教育國債 就業後再清償

2017-08-15

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為減輕大學生的負擔，日本政府和執政黨自民黨的「教育國債」構想捲土重來─結合「發跡還錢」的清償制度，讓學生在畢業就職後收入達到一定程度，再開始清償學費，今年內可望提出具體方案。

「教育無償化」是首相安倍晉三揭櫫「人才培育革命」政見的重點項目之一，下年度日本政府首波實施無償化的給付型獎學金制度，獲得資助的學生每月約可領取三萬圓（約八千三百台幣）獎學金。安倍希望擴大獎助對象與範圍，確保每位國民的受教機會。另一方面，此舉也是為了修憲新增「教育無償化」條文鋪路。

「教育無償化」立意良善，但日本財政困難，政府難以編列年度預算籌措財源。今年初，自民黨內關注文教議題的議員曾提議，以發行國債落實「教育無償化」政策，但日本二○一七年度底公債總額達九百兆圓，這項構想也被批評為將會「債留子孫」，提案無疾而終。

不過，安倍七月下旬在一場演講中再次提到「教育國債」構想，表示若能結合較靈活的清償制度，反而能提高稅收。首相官邸主導相關方案的檢討，九月將成立「人生一○○年時代構想會議」，由安倍擔任主席。內閣官房已在本月成立三十人編制的推動室，負責事務性作業。

日本經濟新聞報導，構想會議已初步列出兩項財源方案，一項是以幼兒教育為主要對象的「兒童保險」，另一項則為「發跡還錢的教育國債」。「發跡還錢」構想為政府發行國債，向市場籌措資金，籌措而來的資金將用於支付大學學費，學生在學期間免付學費，畢業就職後收入達到一定程度再開始清償。

由於自民黨預定明年提出憲法修正案，安倍為確保修憲案達到國會眾參兩院三分之二贊成的門檻，以新增「教育無償化」條文爭取日本維新會支持，在此之前必須先找出具體可行的落實方案，為修憲鋪路。