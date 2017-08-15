哈利波特害的？ 亞洲貓頭鷹恐瀕絕

2017-08-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕暢銷小說「哈利波特」風靡全球，強大的商業效益讓許多商人趨之若鶩，成立一座座的主題樂園，書中書中哈利波特飼養寵物貓頭鷹「嘿美」的情節也引起仿效。保育人士和學者相當擔心，近十年來，遠東地區的貓頭鷹非法交易日趨活躍。「哈利波特」電影二○○一年首映當時，印尼鳥市僅流通數百隻貓頭鷹，二○一六年時的數量卻暴增至超過一萬三千隻，且每隻售價十至三十美元（約三百至九百台幣），一般中產階級家庭都買得起。

英國「衛報」報導，牛津布魯克斯大學研究人員尼曼（Vincent Nijman）和尼卡里斯（Anna Nekaris）發表於生物期刊「全球生態暨保育（Global Ecology and Conservation）」的研究，曝光印尼鳥市的貓頭鷹交易情況，「印尼的寵物貓頭鷹市場，已增長到可能危及稀有種保育的程度」。貓頭鷹交易飽受爭議，肇因於被販賣的貓頭鷹大都直接自野外捕捉，此舉經常導致許多貓頭鷹在環境轉換時迅速死亡。尼曼和尼卡里斯並呼籲印尼政府將貓頭鷹列入保育類鳥類名單。

仿效電影飼養 非法交易猖獗

除了印尼外，泰國和印度等國近幾年的貓頭鷹交易數量也持續飆升。印度國會議員拉梅希（Jairam Ramesh）直指，「哈利波特」是導致印度野生貓頭鷹數量減少的關鍵因素，保育人士則指出，部分貓頭鷹的犧牲是被用於製作藥物。保育人士伊頓和樁披露泰國曼谷洽圖洽（Chatuchak）週末市集的鳥類非法交易情況，「我們記錄到三個品種共十七隻本土保育類鳥類，牠們大都狀況很糟…有些幾乎失去意識，這顯示高死亡率的現況」。伊頓和樁指出，市場對貓頭鷹的需求和「哈利波特」有關。

儘管貓頭鷹交易數量的攀升和「哈利波特」的關聯未獲得證實，外界普遍認為，兩者直接相關。貓頭鷹的馬來語是「burung hantu」，但如今貓頭鷹多被稱為「哈利波特鳥」。南亞地區販賣貓頭鷹時，有些更直接將牠們稱為「嘿美（Hedwig）」等「哈利波特」書中的角色名稱。對此，「哈利波特」的作者羅琳（J. K. Rowling）曾公開譴責飼養寵物貓頭鷹的行為，「如果有任何人因為我的書受到影響，認為貓頭鷹被關在籠子裡或房子裡最幸福，我必須大聲疾呼『你錯了』，哈利波特書中貓頭鷹和真實世界的貓頭鷹，根本就不一樣。」