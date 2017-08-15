澳副總理雙重國籍 衝擊執政

2017-08-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）十四日表示，他被告知可能擁有澳洲和紐西蘭雙重國籍，可能因此不符合國會議員資格，他已呈請澳洲高等法院裁決此事。紐西蘭政府十四日亦證實，喬伊斯的父親在紐西蘭出生，喬伊斯憑藉世系取得紐西蘭國籍。由於喬伊斯是國家黨黨魁，而自由黨／國家黨組成的聯合政府在眾議院的七十六席僅比過半多一席，政治分析家指出，若喬伊斯被迫下台，可能舉行補選，屆時聯合政府握有的多數恐將不保。

澳洲憲法第四十四條規定，承認自己是外國公民或享有外國公民權利者，不得被選為參議員或眾議員。上月已有兩名參議員因雙重國籍而被迫辭職，綠黨路德蘭聲稱忘記放棄紐西蘭公民身分，綠黨華特斯也因擁有加拿大公民身分而辭職。此外，參議員卡納萬疑似擁有義大利國籍，上月因此辭去聯邦資源部長一職，正和參議員羅伯茨等候高等法院裁決其國會議員資格。

上月已兩議員被迫辭職

喬伊斯一九六七年在澳洲東部新南威爾斯州譚沃思（Tamworth）出生。喬伊斯的父親在紐西蘭出生，一九四七年以英國臣民的身分移居澳洲，母親則是澳洲人。紐西蘭國籍法規定，紐西蘭的英國臣民一九四九年一月一日得自動成為紐西蘭公民，海外出生子女得憑藉世系取得公民身分。不過，喬伊斯強調自己是澳洲人，「不論是我或我的父母，都沒有任何理由相信，我可能是其他國家的公民。」

喬伊斯表示，高等法院尚未裁決他的國會議員資格前，他不會辭職。勞工黨眾議員勃克則呼籲喬伊斯辭去內閣職務，「我們的國會可從沒淪落到需要高等法院來判定這國家是否擁有一個多數政府」。澳洲總理滕博爾十四日表示，儘管喬伊斯可能失去國會議員資格，他有自信，聯合政府仍可握有多數。