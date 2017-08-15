南極冰封百座火山 暖化恐爆發

新發現91座 為全球最大火山群
〔編譯茅毅／綜合報導〕英國愛丁堡大學地球科學院的最新研究顯示，南極洲的冰層下藏有大規模火山群，規模可與東非和北美洲西部的火山群相提並論，科學家新發現九十一座火山，其中部分的高度逾一萬二千六百英尺（約三八四○公尺），而台灣的玉山海拔三九五二公尺。
密度最高的東非火山脊 相形見絀
地質學家研判，火山群位於南極西部冰層下兩公里，有可能使目前全球火山密度最高的東非火山脊相形見絀。冰河專家賓漢（Robert Bingham）警告，火山群恐造成令人擔心的後果，若其中一座火山爆發，恐使南極西部冰層更不穩，火山爆發等任何導致融冰的原因，很可能加速南極的冰流入海中，而融冰後的水恐造成海平面上升。
過去一世紀以來，持續有人回報在冰上發現隱藏火山的火山錐。這項研究登載於倫敦地質學會特刊上，檢視南極冰層下隱藏的火山山峰有類似該地區其他火山形成的玄武岩，團隊運用飛機與車輛上可穿透冰的雷達，分析此前調查所做的測量與南極西部的冰帶。
賓漢說明，分析結果與衛星和資料庫的紀錄，以及空中測量所得的地質資訊對照，尋找火山錐突出冰層的證據。在核對調查結果後，新發現的火山高度在一百至三八五○公尺間，均被冰覆蓋，有些被覆蓋幾層，厚度逾四公里，而過去百年來，南極已發現四十七座火山。
覆蓋冰河近來消失 火山變更活躍
賓漢指出，火山群綿延達三千五百公里，從南極的羅斯冰架到南極半島，集中在南極西部的裂谷系。研究團隊未預料到會找到這麼多隱藏的火山，幾乎是南極西部已知火山數量的三倍，據推測羅斯冰架下的海床上還有更多火山，可能比尼拉貢戈（Nyiragongo）火山、吉力馬札羅火山、隆戈諾特（Longonot）火山及其他活火山集中的東非還密集。
賓漢提到，目前全球火山活動最頻繁的地區，包括冰島和阿拉斯加在內，覆蓋在這些地區上的冰河近來都已消失，理論上，若火山之上沒有冰層，這些地區的火山之頂蓋壓力變小，火山就變得更活躍。而南極西部氣候變遷導致的大幅暖化，已影響當地冰層。