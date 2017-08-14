華府觀察》朝鮮半島若有事 牽動台灣戰略地位

2017-08-14

駐美特派員曹郁芬／特稿

朝鮮半島如果爆發戰爭，台灣有戲嗎？

台灣上週在夏威夷舉行的蒙特瑞會談中，向美方提出採購F-35戰機的要求。朝鮮半島緊張情勢升高，有些人相信，這是凸顯台灣戰略地位、參與多邊安全對話的機遇。說服美國提升台灣軍事能力，此其時也！

美國學者克羅寧上週五在傳統基金會也主張，台灣應參與美日及其他盟邦在關島的演習，至少在急難救助與領海權意識的強化上，台灣可成為區域內多邊合作的一員。

然而，美國政府向來強調台灣要專注於海島防衛，面對來自海峽對岸的軍事威脅，美方有意願擴大與提升美台雙邊軍事合作，但對台灣走出台海、參與區域內的軍事演習或多邊安全對話，川普政府至今還沒有調整政策的跡象。因此，美軍目前不會考慮讓台灣介入朝鮮半島危機，甚至連國會多次提案要求美國邀請台灣參與環太平洋軍演（RIMPAC），短期內都難以實現。

綜合美國官員看法，顧慮中國的反應當然是理由之一，除擔心中國報復影響美中合作與交流，更要避免給中國武力犯台藉口。其次是台灣與中國的軍事能力差距愈來愈大，在資源有限情況下，台灣專注於自我防禦更務實。

不過，美國對台灣戰略地位的評估，隨著亞洲情勢變化也正在轉變。近日不但沙特與葛林等華府知名學者重提台灣在第一島鏈的重要性，國會更連續在國防授權法案與台灣安全法案中要求美台兩軍進行港口互訪。

雖然美國在台協會理事主席莫健曾公開表示，兩軍港口互訪可能是危險的，但國會裡支持的聲浪很高。排除作戰任務，美軍到台灣港口可以進行補給、醫療與敦睦，有很大的空間可以發揮。香港已是中國勢力範圍，美國在亞洲的傳統盟邦如菲律賓，也變得搖擺難測，美國軍方從武力投射角度，更不排除美艦到台灣。

了解內情的美方人士透露，從實際需要來看，美軍支持美艦造訪台灣的力道，更大於台灣軍艦去訪問關島和夏威夷。

一九九九年，美國國會提出台灣安全加強法時，遭柯林頓政府強烈反對而胎死腹中。如今，法案中多項針對美台軍事交流的條文早已成為事實，例如美台在軍事上建立直接、安全的通訊管道，讓台灣軍官有更多赴美受訓的機會、兩國資深軍官加強合作交換意見等。

記得一九九八年初到華府時，一位負責美台軍事交流的美方人士曾對我說，他多年的工作就是對台灣說「不」，但美台軍事交流已發展到他未曾預料的程度。如果他看到今天的局面，不知下巴會不會掉下來？

兩岸軍事平衡固然向中國傾斜，但美中在亞洲的戰略競爭也愈來愈白熱化。台灣是負債還是資產，總是一個浮動的答案。