炒掉性別歧視員工 Google引發極右反彈

2017-08-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國科技巨擘Google近期以違反性別與族群多元化為由，開除一名發表涉性別歧視文章的工程師，但此舉再度引起極右派主義者反彈，並進一步將矛頭對準矽谷各大企業，批評企業如今過度追求「政治正確」，反倒顯得「偽善」。

法新社指出，美國的政治圈近年來持續朝兩極化發展，但極右派人士卻感到自身在網路上「遭到打壓」。例如，「臉書」一直被指控刻意封鎖保守派的聲音，試圖篩選用戶所發表的資訊，以控制整體輿論。「推特」則將極右派運動人士的帳號停權，因為他們觸犯了有關「仇恨言論」的規定。

不僅如此，線上付費公司Paypal拒絕將捐款交給歐洲一個反對收容難民的團體，聲稱不支持任何助長「仇恨、暴力」的活動。而房屋租賃平台Airbnb甚至在一場白人民族主義者集會前，取消相關人士在舉行地點的租賃交易，指控活動宣揚歧視，已違反網站條例。

立場傾左派的數位政治策略師羅森布拉特（Alan Rosenblatt）表示，這個現象是在去年美國總統大選「假新聞」氾濫的情況下產生，「另類右派（Alt-right）」等極右人士顯然對此感到偌大挫折，因為他們的網路平台使用權受到限制。然而他認為，臉書、推特等取締「散播仇恨、歧視言論」帳號的做法正確，因為正是總統川普助長了極右派勢力。

研究機構「Technalysis Research」分析師歐唐諾（Bob O’Donnell）則坦言，矽谷以及加州北部幾乎是民主黨的地盤，在理念和做法上注重「政治正確」，因此自然會對歧視言論加以過濾。然而，極右派人士對這種做法強烈不滿，因而「跳槽」至其他社群媒體或交易平台，而這顯然在矽谷各大企業意料之外。

不過，歐唐納亦指出，社群網站及其他數位公司未來可能如同媒體產業般，會因為各自的政治主張而形成派系，「他們可能逐漸左傾或右傾，保持中立已相當困難」。