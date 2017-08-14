譴責極右組織 川普慢半拍

2017-08-14

稱「各方都有錯」惹議

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十二日發表聲明，譴責維吉尼亞州沙洛茲維爾市的種族主義衝突。不過，自由派媒體、政治人物及共和黨人士抨擊，川普素來直言不諱，卻在此事上稱「各方都有錯」，未明言指責極右組織「另類右派」（alt-right）與白人至上主義者，有護短之嫌。

白宮隨後於十三日滅火，發表聲明說：「總統在他昨天聲明中非常強烈的譴責所有形式的暴力、偏執與仇恨，當然這包括白人至上主義、三Ｋ黨、新納粹與所有極端主義團體。他呼籲國家團結，讓美國人凝聚一起。」

當沙洛茲維爾的衝突十一日首次曝光時，川普保持沉默，直到十二日下午，他才透過「推特」首次提及此事，呼籲全國團結。稍後，川普在新澤西州貝德明斯特私人高爾夫球場表示，他以最強烈的措辭，譴責以此激烈方式展現仇恨、偏執和暴力的「多方」人士。川普連續強調兩次「多方」，卻未點名白人至上主義者之過。

此外，川普也未回應是否接受白人民族主義團體支持、是否發出更嚴厲譴責，以及是否指控他們為恐怖主義的提問。

川普自去年參選總統以來，一直深獲白人極右份子支持。前三Ｋ黨領袖杜克（David Duke）十二日參與維州遊行時表示，「我們決心取回這個國家，我們將實現唐納．川普的承諾。」之後，他還推文回應川普的譴責聲明：「照照鏡子，別忘了是美國白人將你（川普）推上總統大位。」

新納粹網媒PO文稱讚

與此同時，新納粹網路媒體「每日衝鋒報」（The Daily Stormer）也寫道：「川普的評論很好。他並未攻擊我們，只說國家應該團結，沒有任何對我們的具體批評，毫無譴責之意。」

對此，曾與川普角逐黨內總統候選人提名的共和黨參議員魯比歐推文批評，川普應形容維州衝突是場白人至上主義者發動的恐怖攻擊。負責共和黨參議院選務的共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）也推文斥責川普。