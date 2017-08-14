李將軍雕像去留 衝突導火線

2017-08-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國維吉尼亞州沙洛茲維爾市十一日出現白人至上主義大遊行，絕非意外的偶然，因為當地為十九世紀美國南北戰爭戰場，五年前就冒出拆掉南軍知名將領李將軍（ Robert E. Lee）雕像（見圖，法新社）的討論，又有多起警察槍殺黑人的爭議案件推波助瀾，再加上「全國有色人種協進會」（ＮＡＡＣＰ）力促，當地市議會於今年四月投票決定移除雕像，就此引爆相關糾紛，本質實為全美長年種族衝突的縮影。

昔日內戰南軍英雄

李將軍是南北戰爭時期最知名的南軍將領，儘管情感上反對南方脫離，還被當時的總統林肯點名指揮北方聯邦軍，但他選擇效忠故鄉維州，成為南方邦聯軍的北維吉尼亞軍團司令，最後晉升為邦聯軍隊總司令。不過，李雖看似反對南方蓄奴，但實有參與奴隸制度之嫌，因來自上流社會的他透過繼承成為奴隸主，解放名下所有奴隸前也不忘充分利用多年。

內戰結束後五年，李將軍於一八七○年病逝，其紀念雕像則在一九二四年完工，由他的愛駒「旅行者」與其相伴，一九九七年被列入美國國家史蹟名錄。

維州這座雕像的底座，曾在一五年被人噴上一三年走上街頭的「黑人的命也是命」標語。當局雖努力清洗示威字眼，但在夏市議員暨副市長貝拉米（Wes Bellamy）主導下，市議會四月投票同意移除雕像，六月決議將雕像所在的「李公園」（Lee Park）改名，變成「解放公園」。

維州李將軍雕像可否依法拆除，其實頗有爭議，因為當地早在一九○二年即立法保護所有戰爭紀念碑，如今成為保李派的護身符。不過，市議會主張，李將軍雕像由慈善家捐贈，並非為了紀念南北戰爭而立，因此不適用上述法律。由於此案已進入訴訟階段，法官五月下達暫時禁令，李將軍雕像六個月內不得移除。