美維州種族衝突 3死35傷

2017-08-14

群眾槓上極右派集會 遭轎車蓄意衝撞 警方直升機戒備時墜毀

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國維吉尼亞州大學城沙洛茲維爾市（Charlottesville）十二日爆發種族主義衝突，白人至上主義者和極右派人士發起集會，抗議市政府決定拆除象徵「白人榮耀」的南北戰爭名將雕像，與對峙的反種族歧視者陣營爆發衝突，期間更有人駕駛汽車蓄意衝撞人群，警方一架救援直升機也發生墜毀事故，造成至少三死三十五傷的慘劇。維州宣布進入緊急狀態，美國司法部也展開調查。

數千極右派聚集 十年來最大

沙洛茲維爾日前決定撤除南北戰爭時期南方邦聯軍統帥李將軍（Robert E. Lee）的雕像，引發白人民族主義者和極右派人士抗議，三Ｋ黨、新納粹（neo-Nazis）、光頭黨（Skinheads）及另類右派（alt-right）等團體，十一日晚間先在維吉尼亞大學校園手持火炬示威，十二日正式展開名為「團結右派」（Unite the Right）的遊行，吸引數千名自稱「愛國者」的群眾聚集，規模為美國十年來最大的一次。

極右派群眾揮舞被視為種族歧視象徵的邦聯旗，高舉「停止收容移民」等標語，還有人穿著川普的「讓美國再次強大」Ｔ恤，甚至行納粹禮、高呼納粹口號「血統與土地」。反對這場遊行的左派、民權團體和少數族裔民眾，也串連發起「反示威」行動，揮舞「向法西斯美國說不」等旗幟，雙方爆發衝突。部分極右派群眾頭戴鋼盔、持塑膠盾牌，與反對派民眾互擲物品，甚至有人使用胡椒噴劑。

軍警清場 維州進入緊急狀態

隨著衝突愈演愈烈，一名來自俄亥俄州的極右派支持者、二十歲白人青年費爾茲（James Fields），突然駕車高速衝撞反對派群眾，當場輾斃一名三十二歲婦女。維州州長麥考里夫（Terry McAuliffe）宣布全州進入緊急狀態，沙洛茲維爾也以活動煽動族群暴力為由宣布遊行違法，調派國民兵和鎮暴警察清場。麥考里夫痛批白人民族主義者、納粹支持者「可恥」，「維州不歡迎你們，滾回家去，永遠別再回來。」

與此同時，一架警方直升機在戒備時墜毀，機上兩名員警不幸罹難。

警方在當日下午一時驅離所有示威者，駕車攻擊的嫌犯費爾茲也被逮捕，被控以二級謀殺、重傷害和肇事逃逸等罪名。由於涉及跨州犯案，司法部長塞森斯發表聲明，表示此事為一起由種族仇恨引發的暴力衝突，已破壞美國的核心價值，已下令聯邦調查局（ＦＢＩ）展開調查。