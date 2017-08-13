加熱式香菸攻美 健康疑慮難消

2017-08-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國食品藥物管理局（FDA）未來兩個月將決定是否讓國際最大菸商「菲利普莫里斯國際」（PMI）融合菸草與電子裝置的新產品iQOS進入美國市場。PMI宣稱，iQOS是加熱而非燃燒運作，因此可消除香菸中九十％至九十五％的菸害。美國部份專家憂心，美國吸菸人口已降至低點，iQOS恐是阻斷該趨勢的特洛伊木馬，而若iQOS熱銷，恐怕一個新世代將上了尼古丁的鉤。

華盛頓郵報報導，有別於電子菸以溶液釋出尼古丁，iQOS使用的是菸草。許多癮君子在試過電子菸後仍無法戒斷香菸，因此PMI主張，要癮君子戒菸，就須重現相同的吸菸樂趣。

PMI斥資卅億美元研發iQOS，已在全球廿五國上市，日本表現最亮眼，自去年春季全球推出迄今，iQOS已攻下十％的日本菸草市場。PMI宣稱，七十二％的日本吸食者完全戒除香菸，並改抽iQOS，這與試過電子菸者僅七％戒菸、試過尼古丁貼片者六％戒菸的比例相較，高出許多。

華郵報導，兩個月前，三名瑞士研究人員發表有關iQOS的健康風險研究，是迄今唯一的相關獨立研究。他們將iQOS與傳統香菸釋放於空氣中的有毒化合物做比較，結果發現，儘管在許多有毒物質上，iQOS產生的濃度較低，但遠比PMI宣稱的高；此外，在某個有害物質的濃度上，iQOS甚至高出傳統香菸二九五％。

這三名來自伯恩大學、洛桑大學附設醫院及洛桑大學的研究員，拒絕談論該研究。洛桑大學發言人桑芭諾解釋，研究刊登後，三所機構首長都接獲PMI的警告函，指控所屬職員使用錯誤的方法學；她說，這種做法在科學圈幾乎前所未見。

報導指出，在美國，衛生專家最關注的是iQOS能否降低菸草有關的死亡，許多主要的健康組織與專家對此存疑，因生產全球最暢銷香菸「萬寶路」的PMI，對於菸害長期誤導公眾。「無菸青少年運動組織」主席梅爾斯說：「他們是大說謊家，這並非誇大；這是數十年來驗證的事實。」