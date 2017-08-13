無人機登甲板 英航艦未察覺

2017-08-13

艦上沒人 「都上岸吃晚餐了」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕斥資三十一億英鎊（約台幣一二四四億元）打造的英國海軍最新型航空母艦「伊莉莎白女王號」，今年六月二十六日首度海試，預計二○二一年正式服役。不過，這艘英國史上最大戰艦，上月爆發遭民間業餘人士以無人機輕鬆登上航母甲板且渾然不知的重大安全漏洞，英國國防部已展開調查。

這名玩家上週把無人機飛越並登上航母的照片刊登在網路上，才使事件曝光。他使用的無人機造價僅三百英鎊（約台幣一．二萬元），順利攻上當時停靠蘇格蘭因弗戈登鎮（Invergordon）港口的航母前，還與巡邏船擦身而過，上頭安全警察卻完全未發現其蹤影。該名玩家說，無人機在拍攝甲板畫面時遭遇強風，操控系統建議他降落；登艦前，無人機還在甲板上空飛高飛低空拍，全程簡單到令他「吃驚」。

英海軍最新航艦 被譏像幽靈船

但他進一步表示，當時曾試圖把安全疑慮告訴艦上人員，卻百尋不得，靠港補給的航母根本就像「幽靈船」；他因此開車四處想找航母的值勤人員或艦長稟報，卻只和一些全副武裝的警察講到話。對方直接告訴他，「艦上找不到人，因為他們都上岸吃晚餐了」，讓他覺得「似乎沒人在意」，不過其中一名警官自稱會幫忙傳話。

在他把無人機拍到的飛行甲板照片刊出後，其他無人機同好警告他，「你要讓很多人不高興了。」他才驚覺那群警察可能受到連累，照片或許該不見天日；但他自認光明磊落，頂多算是違法飛越不由他操控的船隻。

但也因整件事在媒體曝光，才引起英國軍方與安全專家重視。英國國防部宣稱，警方已知情並展開調查。安全專家警告，伊斯蘭教聖戰組織「伊斯蘭國」（IS），其實早就用無人機在敘利亞投炸彈，故該謹慎以對；況且，「伊莉莎白女王號」目前雖無艦載機，但已搭載直升機，起降若遇無人機，非同小可。基於安全考量，應訂立更嚴苛罰則，慎防無人機飛入航母所在空域。