新程式不掛名 臉書悄進中國

2017-08-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕社群網站「臉書」（Facebook）與旗下許多應用程式，多年來一直遭中國封鎖，公司共同創辦人札克柏格即使嘗試了多種方法：學中文、用中文拜年、高調訪問中國與政治人物會面等，仍不得其門而入；現在臉書另闢蹊徑，以不掛名的方式「匿蹤」透過當地公司推出照片分享應用程式，悄悄敲開中國市場。

「彩色氣球」用手機登入 連結微信

紐約時報十一日引述一名了解臉書公司計畫的消息人士說法，這款名為「彩色氣球」（Colorful Balloons）的應用程式，五月獲得臉書批准推出，其界面外觀、功能和設計風格都與臉書照片分享應用程式Moments很像，但開發者是一家中國當地公司，完全看不出與臉書有關係。大型外國科技公司以這種隱蔽手法匿名在中國推出應用程式，還是前所未見，顯示全球科技業者在打進這塊世界最大網路市場上備感挫敗。

中國擁有超過七億名網路用戶，一年網路購物規模達七千五百億美元，不過，大多是由中國科技公司開發自己的商業模式，提供相關服務，臉書、Google等矽谷科技龍頭因被封鎖，分不到這龐大商機。現在「彩色氣球」為臉書開了一道縫隙，得以一探中國網路用戶社群媒體使用狀況。

Moments讓用戶以臉書帳號註冊、登入，並與臉書連結；「彩色氣球」用手機號碼登入，與中國最大即時通訊軟體「微信」連結。蘋果應用程式商店資料顯示，「彩色氣球」開發者為「有格網際網路科技」（Youge Internet Technology），公司註冊地址位於北京東區，但所在大樓卻找不到該公司登錄的樓室號碼。根據文件，「有格」執行長為張晶梅（Zhang Jingmei，譯音），今年五月與臉書中國首席代表王黎一同拜會上海市政府商務委員會主任，並出現在官方公佈的會晤照片中，顯示她可能是臉書的顧問或員工。

臉書偷偷來 中國網路單位恐還不知

現在還不清楚中國網路主管單位是否知道此事，「國家互聯網信息辦公室」（CAC）未回應詢問。臉書公司拒絕評論與有格公司的關係，張晶梅也未回應。臉書公司一名代表十一日透過電子郵件表示，「目前本公司專注於協助中國業者和開發商，利用我們的廣告平台擴展至中國以外的市場」。

由於中國一向嚴格監管外國科技公司，臉書這種偷偷來的手法，也可能為自己帶來新麻煩。在中共第十九次全國代表大會即將召開的此刻，此舉可能破壞臉書與中國政府之間的信任。長江商學院戰略管理學教授滕斌聖說，「這不只是商業上的事」，「這是政治」。