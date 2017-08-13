委內瑞拉危機升高 川普不排除動武

2017-08-13

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普不僅威脅北韓將兵戎相見，十一日也威脅委內瑞拉，揚言不排除軍事介入委國日益動盪的政局。對於川普的驚人之語，美國國防部發言人裴昂隨即表示：「截至目前為止，五角大廈沒有接獲相關指令。」委國國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）則批評川普的威脅是「瘋狂之舉」。

川普指出，在他與國務卿提勒森、美國駐聯合國大使海利於新澤西州舉行的會談中，委內瑞拉的政治危機是討論的議題之一。他說：「對於委內瑞拉，我們有許多選項，包括若有必要可能的軍事選項。我們在世界非常遠的地區都有部隊，委國沒有非常遠，而人民正在受苦、快要死了。委內瑞拉一團亂，是非常危險的混亂，非常可悲的狀況。」

當被詢及美軍是否將在委國領導一個軍事行動，川普拒絕提供詳情，表示：「我們不要談論這點，不過，一個軍事行動、軍事選項必定是我們可從事的事。」川普的挑釁之言或許有助於提升委國總統馬杜羅的聲望而使他獲利，前總統歐巴馬的委國事務資深助理費爾斯坦（Mark Feierstein）說：「馬杜羅現在一定樂到不行，很難想像川普還能說出什麼更具破壞性的話。」

委國國防部長帕德里諾抨擊川普之言是「終極極端主義」，「有這種極端主義菁英掌管美國，誰知道世界會發生什麼事？」白宮隨後聲明說，馬杜羅提出與川普通話的要求已被拒絕，聲明說：「一旦委內瑞拉恢復民主政體，川普將樂意與該國領袖談話。」

川普政府對馬杜羅及逾二十四名委國現任、前任官員祭出制裁，以報復他鎮壓反對派領袖與近期舉行的制憲會議選舉。但美國石油公司極力反對經濟制裁，因為委國是美國第三大供油國，實施石油禁運將重創美國的工作機會，並推升油價。美國在一九九四至九五年間以軍事行動推翻海地軍政府後，就沒有以武力直接介入「後花園」拉丁美洲的政局。