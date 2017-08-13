疑總統舞弊連任 肯亞再爆衝突

2017-08-13

反對派抗爭 聲稱逾百人被殺

〔編譯孫宇青／綜合報導〕東非國家肯亞的總統大選十一日塵埃落定，現任總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）擊敗反對派候選人歐丁嘉（Raila Odinga）順利連任，但反對派怒斥舞弊，還揚言不接受選舉結果，而不滿的民眾亦在首都奈洛比等地上街示威，期間更與警方爆發流血衝突，造成十二位民眾遭擊斃，包括一名九歲兒童。反對派宣稱有超過百人遭到軍警殺害，但未提證據。

這次大選投票率高達七十八％，甘耶達得票率為五十四．三％，擊敗得票率四十四．七％的歐丁嘉，成功獲得第二個五年任期。甘耶達隨後發表勝選感言，讚賞七十二歲的歐丁嘉為「可敬的對手」，稱自己將會「向歐丁嘉及其支持者伸出雙手」，呼籲全國上下應守護和平，共同分享選舉結果，因為「選舉已經結束，我們必須向前看」。

然而，曾在二○○七年和一三年參選總統落敗，並指控該兩次選舉遭到操縱的歐丁嘉，此次也在選前及選後開票之際，不斷向當局提出選舉系統遭駭、有舞弊情形等質疑，但遭選委會否認。反對派「國家超級聯盟」的高級成員奧蘭戈（James Orengo）更怒斥此次選舉為一場「騙局、災難」，拒絕承認選舉結果，也不會考慮訴諸司法，因為「我們早就（為選舉）上過法院了」。

與此同時，肯亞首都奈洛比、反對派票倉基蘇木（Kisumu）等地支持歐丁嘉的民眾，也走上街頭表達對甘耶達的不滿，斥責甘耶達「從歐丁嘉手中偷走總統大位」。其中，路透引述當地一名安全官員指出，奈洛比的「瑪薩瑞（Mathare）」等貧民窟示威及傷亡情況尤其慘烈，警方朝民眾發射催淚瓦斯及開槍，造成九名青年喪命，基蘇木、夏亞（Siaya）等地也有三人被擊斃，包括一名在自家陽台觀看示威，卻被射中背部身亡的九歲男童。

10年前大選紛爭 千人亡

由於肯亞二○○七年總統大選後，亦因選舉紛爭爆發長達兩個月的種族衝突，造成逾千人死亡、六十多萬人流離失所，因此，外界如今憂心，甘耶達所屬的基庫尤族，可能與歐丁嘉所屬的盧歐族「重演歷史」。肯亞在東非扮演經濟領頭羊的角色，一旦發生任何不穩定，都會在東非地區引起漣漪效應。