飛彈威脅 關島發核戰避難指南

2017-08-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對北韓揚言將向美國屬地關島海域試射飛彈，美國總統川普十二日在電話中向關島總督卡佛（Eddie Calvo）保證：「我們百分之一千支持你們，你們安全無虞。」與川普同屬共和黨的卡佛則回以：「在您領導下，我感到前所未有的安全與信心。」而據報導，為讓居民預作準備，當地「民防辦公室」已針對任何可能的核攻擊發布緊急指南，令人感受到冷戰期間擔憂核戰爆發的恐怖氣氛。

川普還對卡佛說：「我們會把事情做好，什麼都別擔心。」卡佛此前曾聲稱不會理會北韓飛彈威脅，並且威脅程度並未升高，但關島政府仍發布針對核戰的準備措施傳單。這份名為「為迫在眉睫的飛彈威脅預作準備」的指南，包括遭受核攻擊之前、期間與之後的因應措施。指南所載的資訊來自美國國土安全部官網。該部表示，若北韓發射飛彈，關島有公共預警系統與十四分鐘的時間反應。

指南建議在核彈來襲前備妥緊急計畫及避難包，將住家、工作地點和學校周遭可能的混凝土建築列表，充當輻射避難所。

一旦核爆，切勿直視閃光或火球，可能會因此失明、在任何可能提供保護的物體後方找好掩護。若屆時正在戶外，為避免放射性物質擴散，要褪去外層衣物，可去除達九十％的這類物質。有關核爆後清洗身體的正確方法，指南建議勿擦揉或抓皮膚，而是以肥皂、洗髮精和清水盥洗，別用潤髮乳，以免放射性物質黏在頭髮上。

不過，卅七歲 的關島居民貝納文特說，要是「大飛彈」真的打來，「大家都會掛，我還能怎麼準備？」五十七歲的教師塞北達也說：「金正恩和颱風一樣瘋狂，可我比較怕颱風，它才是真正的威脅。」