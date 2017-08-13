明嗆暗接觸 美朝爆秘密外交

2017-08-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管美國總統川普與北韓領導人金正恩近來頻頻互嗆，令兩國陷入戰爭一觸即發的處境，但美聯社十一日獨家報導指出，雙方政府其實已維持數個月的非正式外交接觸，商討釋放遭囚美國公民及改善兩國敵對關係等問題，是雙方正式對話、解決當前危機重要基礎。

北韓由駐聯資深外交官代表

報導指出，北韓今年六月釋放被囚禁的美國大學生沃恩比爾時，外界就已知道美國與北韓曾設立談判管道，分別由美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Y. Yun）和北韓駐聯合國代表團資深外交官朴成日（Pak Song II，譯音）為代表，美國官員暱稱此為「紐約管道」，是兩國交換訊息的重要媒介。

據熟知內情人士透露，這層非正式的外交接觸持續數個月至今，且談判的內容不限於協商釋放仍被平壤羈押的美國公民，也針對兩國日益惡化的關係進行討論，不過迄今為止，雙方交流並未有效阻止北韓持續發展核武和飛彈。然而，熟知內情人士認為，一旦川普和金正恩不再拋出好戰言論，並同意展開對話，兩國非公開互動將成為展開嚴肅談判的重要基礎，包括北韓核武問題。

美聯社指出，川普政府願意與北韓私下交流，即代表其在北韓問題上保有一定程度的務實態度。事實上，消息人士透露，美國多年來一直透過類似「紐約管道」的途徑，斷斷續續與平壤維持聯繫，但前總統歐巴馬卸任前七個月，平壤當局因美國制裁金正恩，斷絕與美方的接觸管道，歐巴馬也沒有設法恢復，直到川普上任後才迅速重建溝通管道，由此可見，川普應對北韓比歐巴馬更有彈性。

美國非營利組織「北韓問題國家委員會」執行長魯斯（Keith Luse）指出，川普雖仍願意透過「紐約管道」對話，只是「華府和平壤對彼此太不信任，無法進行有建設性的對話」。美國智庫「新美國」資深研究員迪馬喬（Suzanne DiMaggioi）則說，北韓清楚有朝一日必須重返談判桌以解決危機，「他們現在就在衡量時機、評估選項」。

國務卿強調外交經濟施壓

另一方面，華盛頓郵報指出，川普揚言向平壤動武，但國務卿提勒森和國防部長馬提斯都未直接談述這個做法。馬提斯雖稱軍方已為任何可能性做好準備，但也警告戰事將帶來毀滅性後果，而提勒森則強調外交和經濟施壓，仍是美方對北韓政策的軸心。因此，華郵分析，華府正處於動武或以外交談判緩解危機的兩難之中，美國的盟友、甚至敵人只能靜觀其變、屏息以待。