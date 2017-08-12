連三年破高溫 2016史上最熱

2017-08-12

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）10日公佈的「2016氣候狀況」年度報告顯示，地球去年「天氣酷熱、怪異、史無前例」，幾乎每一處地方，包括南北兩極、熱帶地區與海面下，無不深受人為引發的全球暖化，以及聖嬰現象的雙重衝擊。去年不僅是最熱的一年，全球平均海平面高度與大氣二氧化碳濃度也創下空前紀錄。

這份由全球逾450位科學家共同完成的近300頁報告指出，在2014、2015年連續打破全球最高溫紀錄後，2016年再度寫下新紀錄。現代的溫度紀錄始於1879年，這意味上述3年的溫度比之前135年的任何一年都還熱。

比19世紀末增加逾攝氏1度

而根據10日刊登在「地球物理研究通訊」（GRL）的一篇新研究指出，在沒有人為引發的氣候變遷作用下，2014至2016連續3年破高溫紀錄的發生機率僅為0.03%，若將人為暖化因素納入考量，該機率則達30%至50%之間。2016年也是全球平均溫度比19世紀末增加逾攝氏1度的第一年，而巴黎氣候協議則矢志將全球增溫控制在攝氏2度之內。

去年大氣的二氧化碳濃度達402.9ppm，創下有紀錄的58年以來最高濃度。而科學家主張，去年也可能寫下80萬年來大氣中二氧化碳濃度最高紀錄。去年全球海平面再度上升，與開始有衛星測量海平面高度的1993年相比，高出了82毫米，也是連續6年創新高紀錄。全球去年有93個熱帶氣旋，比平均值82個多出13%，其中包括造成海地1000人罹難的馬修颶風。在美國，去年出現15個與氣候有關的災難，創下新紀錄，直接造成460億美元的損失，加拿大也出現有史以來最大規模的天災，亞伯他省麥克莫雷堡的野火吞噬2200平方英里土地，造成30億美元災損。

去年全球冰河平均退縮1公尺，這是連續第37年冰河退縮，格陵蘭的冰層去年流失3411億噸的冰，自2002年以來，已流失4.4兆噸的冰。去年每月，地球至少12%的土地面臨嚴重乾旱，是有紀錄以來，最長的乾旱期。