豬器官移植人體 不是夢

2017-08-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕豬隻器官移植人體，將不再是空談！10日出刊的美國權威學術期刊《科學》（Science）一項研究指出，科學家已成功利用基因編輯技術，移除豬隻細胞中一種對人體有害的病毒，降低豬隻器官移植人體的風險，為「異種器官移植」的一大突破，團隊將長期觀察經此程序的豬隻存活的狀況，並設法解決人體免疫系統排斥等障礙，可望造福苦等器官移植的民眾。

可選擇移除有害人體病毒

這項研究由美國麻州生物科技公司「eGenesis」集資3800萬美元設立，並由哈佛大學基因學家丘奇（George Church），以及31歲的中國籍女科學家楊璐涵等人組成的團隊執行，他們透過有「分子剪刀」之稱的基因編輯技術CRISPR，選擇性移除或抑制豬隻基因中的「豬內源性反轉錄病毒（PERV）」，這類病毒可能轉移至人體細胞並在人體內傳播，一直是豬隻器官移植人體的主要問題。

研究團隊在報告中指出，此為科學界首次「修正」出沒有PERV的豬細胞，並進一步加以複製，讓每一個細胞恢復為最早期發展階段，分別植入卵子內使其形成胚胎，接著再植入母豬體內，已成功誕生37隻複製豬，每隻幼豬的基因與當初提供細胞的豬隻完全相同，且體內都沒有PERV。不僅如此，有別於過去複製胚胎經常胎死腹中，或是出生不久後即夭折，此次有15隻小豬順利存活，最大的已4個月，被團隊視為異種移植的「奠基性豬種」。

豬心瓣膜已可替代人體組織

路透指出，豬的器官與人類的器官在大小、功能方面具有相似性，被認為可能適合移植；科學家已成功使用豬心瓣膜和胰腺做人體組織的替代物，但豬心、腎、肝、肺等完整器官移植人體的可行性仍待鑽研。在取得突破性進展後，團隊必須長期觀察複製豬的存活狀況，並且克服豬隻器官移植人體的其他障礙，包括人體免疫系統產生排斥，或者人體血液發生過敏反應等，才能確定相關做法是否得以安全且廣泛地使用。紐約時報則進一步引述丘奇說法指出，人體臨床實驗可望在兩年內首度進行。

美國私人非營利組織「器官共享聯合系統」指出，美國等待器官移植的民眾現有逾11萬8000人，雖然去年進行的手術達歷史新高3萬3500件，但平均每天有22人還沒等到適合的器官就撒手人寰，「器官供應量和需求量有非常大的差距」。因此，倘若豬器官移植安全且有效，將會大幅改變當前的器官移植狀況。