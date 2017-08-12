中媒：若北韓攻美「中國理應保持中立」

2017-08-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對美國與北韓衝突升高，中國媒體環球時報十日發表「半島極端遊戲會變假成真為戰爭嗎」的社評強調，若北韓主動發射飛彈威脅美國領土關島，並且招致報復，中國理應保持中立。不過，如果美韓同盟先行發動軍事攻擊，試圖顛覆北韓政權，改變朝鮮半島的政治版圖，中國將堅決出手阻止。

專家分析，環時雖非中國官方喉舌，但可視為「半官方」媒體，可能反映當局政策。上述評論也反映一九六一年簽訂的「中朝友好合作互助條約」內容，若北韓無故遭受侵略，中國有義務介入，但若平壤發起戰爭，則無介入之必要。環時評論被視為對北韓的警告。

若想推翻北韓 中亦會阻止

環時指出，北京無力在此時規勸華府與平壤，中國需要讓各方清楚其立場，了解中方並非可以借助的槓桿；中國將與俄羅斯加強協調，當朝鮮半島局勢威脅中俄國安，兩國不會袖手旁觀。環時也引述美媒表示，五角大廈計畫以B-1B戰略轟炸機，打擊北韓大約廿個飛彈發射基地和支援設施。

其實，中國雖對北韓的核試與飛彈試射深感失望，但也不樂見統一的兩韓與美國同盟，對其邊境構成威脅，維持現狀可能仍是較佳的選項，而中國內部也正進行辯論，是否繼續支持平壤政權。

今年五月，中國華東政法大學教授童之偉在金融時報中文版撰文呼籲，中國應終止「中朝友好合作互助條約」，因為北韓藉此發展核武，避免國際社會懲罰，這不符合中國利益。

香港中文大學教授林和立則告訴法新社，北京希望重拾在六方會談中的角色，增進其對北韓、南韓及日本的影響力；若川普要中國對北韓祭出更多制裁，華府必須在如貿易議題、南海爭端或南韓薩德之部署做出重大讓步。