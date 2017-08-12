川普再嗆北韓 「遭遇將無法想像」

2017-08-12

烈焰怒火不夠強硬 撂話「子彈上膛」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十一日透過推特發文，再次警告北韓勿攻擊關島或美國盟邦，揚言「美國軍事解決方案已經就位，子彈上膛，希望金正恩能另尋他途。」川普十日才宣稱，先前「烈焰與怒火」警告「也許還不夠強硬」，要是平壤膽敢攻擊，那「應該要非常、非常緊張，因為有些他們從未想過可能發生的事，將降臨在他們身上。」與此同時，美國國防部長馬提斯強調，戰爭將是災難，華府仍以外交途徑為優先。

川普上述談話都是在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）自家高爾夫球場度假時發表。「子彈上膛」言論是由推特發文，他並分享了美國太平洋司令部的一則貼文，顯示關島的美軍B-1B戰略轟炸機已準備就緒待命行動。至於「不夠強硬」的談話，是十日在副總統彭斯和國安顧問麥馬斯特陪同下，接受記者提問。當時川普批評北韓領導人金正恩「太不尊重」美國，金正恩遇上他，將無法逍遙法外，「這是場全新的賽局」，金正恩「不能再說與做這些事」。

川普指出，金正恩將不能恐嚇關島、美、日及南韓，這就是個事實陳述。他提到，「讓我們看看北韓會對關島做什麼，若他們輕舉妄動，北韓將發生過去從未有人見過的情景。」記者追問川普這番話的意思，他只說，「你們等著看吧」，「（金正恩）他走著瞧」。

對川普不斷升高與北韓的口水戰，俄國與德國皆不以為然。俄國外長拉夫羅夫十一日警告，朝鮮半島爆發衝突機率非常高，俄國期盼「較強大與聰明的那一方應該率先採取步驟緩解危機」。德國總理梅克爾也說，她反對以武力來解決北韓問題，「我也認為升高罵戰是錯誤回應」。

另一方面，人在加州的馬提斯十日表示，他的任務與責任在於讓軍事選項「在有需要時」準備就緒，不過，美國目前以外交為主，川普政府正與其盟邦在外交解決上合作，並且外交努力「漸漸產生成果」。馬提斯不忘提到，戰爭只會帶來災難。

而據傳曾與川普在電話中不歡而散的澳洲總理滕博爾，十一日表態力挺美國，表示「美國最堅強的盟友就是澳洲」，兩國有「美澳紐安全條約」，若澳洲或美國遭攻擊，「我們都會互相幫忙」，「若美國遭北韓攻擊，澳洲將引用這項條約來幫美國。」