中國越界執法? 擄港人釘大腿

2017-08-12

想將梅西簽名照交給劉霞

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港民主黨成員林子健十一日召開記者會指控，疑似中國執法人員的人士將他擄走、禁錮及毆打，甚至以釘書針扎他的大腿，警告他不要將知名足球明星梅西的親筆簽名照，轉交給已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，之後將他棄置於海灘上，醫師評估他有破傷風的危險。這是繼銅鑼灣書店事件之後，再次傳出疑似中國執法人員在香港跨境執法，引發香港泛民主派人士的震驚與強烈譴責，要求港府徹查。

林子健指出，他十日下午四時左右於旺角，遭數名口操標準普通話的男子強擄上車，期間他企圖掙扎，但慘遭毆打及迷暈，醒來後發現自己身處一處郊區，身上只穿內褲，雙手被縛，眼睛也被矇上。

質問他是否認識劉霞

他形容，對方用釘書機在他大腿上扎了大約廿一次，釘成十字型的形狀，罵他不夠愛國。另外，對方還問他是否認識已故中國諾貝爾和平獎得主劉曉波之妻劉霞，質疑他為何多管閒事，警告他不要報警和公開此事，否則前往美國進修一事將「遇上麻煩」。

港媒報導，劉曉波是西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納隊球星梅西的粉絲。今年七月，林子健曾致信索取梅西的親筆簽名照，為病危的劉曉波打氣。之後，林子健設法將簽名照交給劉霞，但中國國安人士警告他不得轉交。

林子健回憶說，他醒來時身處西貢一處海灘上，隨後攔計程車回家，到醫院驗傷及報警。他強調，自己是名宅男，未涉及私人恩怨，可能是中國「強力部門」對全港市民的恐嚇。

對此，香港支聯會主席何俊仁抨擊，中國政府的混亂鬥爭「延伸到香港，以香港作磨心」；民主黨立法會議員林卓廷則痛批，此案已違反一國兩制和基本法，有如銅鑼灣書店店長林榮基被擄一案；林榮基則在記者會發表聲明質疑，港警沒有能力執行職務及維持治安。

港媒引述多名醫師報導，林子健需要注射破傷風針，服用抗生素。一般六毫米長的釘書針會傷及真皮層，並有可能觸及神經線。若有必要須照Ｘ光，確保釘書針未截斷留在體內，導致發炎。

香港警務處處長盧偉聰回應說，不允許香港以外的任何執法部門在港執法，將全力調查並做出追究。香港電台引述消息報導，港警已決定由西九龍警區重案組調查此案，探員將約見林子健，進一步了解事發經過。中國國務院港澳事務辦公室則尚未做出回應。

網路媒體「香港01」引述不願具名的香港全國人大代表指出，在目前高鐵「一地兩檢」方案引發爭議之際，又爆發中國執法人員「跨境執法」甚至施加「酷刑」，實屬駭人聽聞，必將刺激港人更加反對在西九龍高鐵總站「內地」口岸區全面實施中國法律。