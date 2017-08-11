澳洲研究／維他命B3 有助預防流產

2017-08-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕好不容易懷上寶寶，要如何預防流產或先天缺陷？澳洲最新研究顯示，只要多從食物攝取維他命B3，這類情形就有機會在全球顯著減少，被譽為近年最可貴的醫學發現之一。

這項研究歷經十二年，由澳洲政府資助，成果十日刊登於「新英格蘭醫學期刊」（ＮＥＪＭ）。領導澳洲張任謙心臟研究所（ＶＣＣＲＩ）研究團隊的新南威爾斯大學教授鄧伍迪對上述結論信心滿滿，強調「我不輕易誇下海口」。澳洲衛生部長亨特也為這項「具歷史意義的醫學突破」背書，相信它將為孕婦帶來福音。全球目前一年產下具有先天缺陷的新生兒多達七九○萬名。

孕婦若缺乏關鍵營養素，將阻礙子宮內胚胎正常成長，不利胎兒器官發育；以維生素B9的水溶形式葉酸為例，其缺乏能影響胎兒神經系統發展，這已是孕婦常識。而發表這項結論的科學團隊，以曾不幸流產或有先天缺陷寶寶的家庭作為研究對象，尋找他們體內的基因變異體，發現基因突變影響了「菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸」（NAD+）製造，這種輔酶對細胞生長至關重要，其濃度不足將妨礙胚胎生長，以致流產或導致胎兒先天缺陷。

值得慶幸的是，內臟、蛋白質、蔬果、葉菜類、種子等食物富含的維生素B3（菸鹼酸），就是NAD+生成要素。研究人員因此拿缺乏NAD+的懷孕老鼠做實驗，為牠們補充維他命B3，結果發現驚人轉變：媽媽順利保住體內小老鼠，生下來也不再見各類嚴重先天缺陷，都很健康。

這群科學家相信，上述實驗放在人類身上也會有相同結果；接下來，他們把目標放在測量孕婦體內NAD+濃度，希望偵測出可能產下先天缺陷寶寶的女性，如此才能特別要求她們攝取足夠的維生素B3。他們補充指出，目前市面上孕婦專用維他命保健食品，維他命B3含量皆不足；先前研究早就顯示，至少三分之一孕婦懷孕期間體內NAD+濃度皆偏低。