川普競選總幹事 住家突遭搜索

2017-08-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕華盛頓郵報九日報導，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）上個月於特別檢察官穆勒的指示下，突襲搜索「通俄門」事件關鍵人物、美國總統川普前競選團隊經理曼納福特（Paul Manafort）的住家，尋找大批財務文件和其他資料，顯示偵辦人員認為他可能有犯案實證。

知悉偵辦的人士透露，ＦＢＩ於七月二十六日早上帶著搜查令，突襲曼納福特位於維吉尼亞州亞歷山卓市的郊區住家，搜索稅務文件及銀行往來紀錄等資料，事先毫無預警。對此，曼納福特的發言人馬洛尼證實確有其事，強調曼納福特持續配合調查。

疑涉洗錢正接受調查

兩名知情人士告訴路透，曼納福特因可能涉及洗錢正接受調查，已被定位為可能作證指控前同僚的嫌犯。穆勒團隊正在檢視他在紐約市的財務與地產資料，以及對烏克蘭政治的涉入。

曼納福特曾在親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇的麾下工作，為此遭到ＦＢＩ的長期調查。如今，這項調查已被納入穆勒的通俄門調查，他正細查曼納福特於去年美國總統大選期間扮演的角色，以及是否與川普團隊人士有所勾結。

另外，曼納福特曾於去年六月，參與川普長子小唐納與俄國女律師的密會，地點是紐約川普大樓。他已提供當日會議的備忘錄及筆記，並且繳交四百多頁資料給參院情報委員會及司法委員會。突襲搜查的前一天，他才與參院情報委員會調查人員會面。

藉搜索逼出更多內幕？

美聯社指出，ＦＢＩ使用搜查令，意味偵辦人員已說服法官，曼納福特可能有犯案證據。突襲他的住家為侵略性的偵辦手段，因為他已配合國會調查，並繳交數百頁文件，這顯示偵辦人員尋求其他未提供的資料。華郵則認為，穆勒企圖藉此向曼納福特釋出訊息，對他的偵辦不會手軟。報導引述其友人看法，指他們憂心穆勒打算揪出曼納福特與去年選戰無關的犯罪，藉此逼他說出通俄門更多內情來交換減刑。