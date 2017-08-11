古巴來陰的? 美使莫名失聰

2017-08-11

驅逐古巴外交官 美未說明原因

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院九日證實，美國駐古巴首都哈瓦那大使館多名人員，去年底以來因不明事件導致身體出現各式異狀；美方於今年五月廿三日對兩名古巴駐美外交官下達驅逐令，但不願說明兩事間的明確關聯。古巴政府則大喊冤枉，聲稱未危害美國官員，也願與美國政府合作查明真相，以表清白。

美國國務院發言人諾爾特九日指出，美方駐古人員去年底開始抱怨身體出現異樣，持續半年後，當中有些人狀況嚴重，提前結束駐外任務返國治療，所幸無生命威脅。但諾爾特不願說明人數，也未明講他們遇到何事，只說對來源或起因尚無「明確答案」；但她引「維也納外交關係公約」，強調古巴政府有責任與義務保護美國派遣之外交人員，美國政府「非常嚴肅」看待整件事，正展開調查。

路透則從匿名的美國政府官員得知，美方部分外交人員在古巴失聰，其中有些治療後仍得戴助聽器；至於耳聾起因，是美國駐古外交人員住家內外的先進聲波裝置，它可發射出人耳聽不到但可導致聽力受損的聲波。目前不清楚這些裝置是否為攻擊武器，或是有其他用途。美聯社則明確指出，美國駐古外交官有五人受到影響，幸無孩童遭到波及。

古巴喊冤 已展開調查加強維安

關於美方上述指控，古巴政府表示，今年二月十七日獲知此事，但 「古巴從未、也不會允許古巴領土被用來進行針對獲認可之外交官或其家眷的任何對抗行動，絕無例外」，已循線展開「徹底、優先、迫切的調查」，同時加強當地美國使館與美國外交官住所維安。古巴政府強調「古巴乃遊客及外國外交官安全去處，舉世公認」；抗議美國政府驅逐古巴兩名外交官，作法「不合理且毫無根據」。

古美之間歷經逾半世紀的敵對關係，三年前在美國前總統歐巴馬任內破冰，並於兩年前恢復邦交。但川普今年初上台後，有意逆轉部分政策，惟美國駐哈瓦那大使館仍獲保留。美國目前由聯邦調查局和國務院轄下外交安全處介入調查此事，美聯社指調查官員不排除第三國作祟，例如俄羅斯就有極大嫌疑，古巴政府可能確不知情。