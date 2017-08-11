中助大馬日挺菲 軍事外交別苗頭

2017-08-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕路透十日引述馬來西亞和新加坡媒體報導，中國將提供大馬先進的多管火箭砲與雷達系統，部署在大馬國土南端柔佛州，可能引發鄰國新加坡的安全顧慮。與此同時，日本也將轉讓數萬件直升機零部件給菲律賓，以協助該國空軍發展，與中國爭奪影響力的意味濃厚。

馬國網路媒體Malaysian Insight引述匿名消息人士說法報導，中國訪問大馬代表團九日在彭亨州首府關丹，出席一項中資承建的鐵路項目開工儀式時，論及向大馬租借多達十二套AR-3多管火箭系統（MLRS），租借期長達五十年，貸款金額、武器成本及雷達具體型號不明。

新加坡《海峽時報（Straits Times）》也有類似報導，十日引述大馬高層官員指稱，大馬總理納吉布與中國國務委員王勇在開工儀式時，對此提案作初步討論，但要等到中國國家主席習近平今年底訪問大馬時才會定案。不過，馬來西亞武裝部隊發言人否認這項報導。大馬財政部秘書長莫哈末伊萬（Mohammad Irwan Serigar Abdullah）也表示：「這是我第一次聽到這件事。」中國與星國外交部和國防部均未對此置評。

近幾個月來，中國對新加坡一直感到不滿，因為北京認為星國過度介入南海爭端，再加上星國與美國及台灣的軍事關係密切，前述對大馬的軍售案可能是做為報復。去年，大馬已簽約向中國採購四艘「近海多任務艦（LMS）」。

另一方面，菲律賓匿名高階空軍指揮官透露，日本自衛隊將轉讓約四萬件直升機零部件給菲國，凸顯日菲兩國的戰略夥伴與合作關係。這些零部件的價值不明。

日本供應武器零件給菲國，為修改武器出口原則後的首次軍援，凸顯日本正積極透過軍事合作拉攏東南亞國家，做為反制中國的策略之一。知情人士透露，越南、菲律賓及馬來西亞都已向日本洽詢美國製造的P-3C反潛巡邏機。