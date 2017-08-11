金正恩搗彈 美能擊落？

2017-08-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕受到北韓威脅以飛彈攻擊關島，美國很可能「嚴肅考慮」擊落平壤來襲飛彈因應，但是專家警告，現有飛彈防禦技術不保證能發揮作用，而且，若美國嘗試擊落北韓飛彈，也許正中金正恩的下懷，因為只要錯失一枚飛彈，就可令美軍顏面大失。

華府智庫「美國進步中心」高級研究員孟特（Adam Mount）說，美軍可用「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德）或者配備神盾飛彈防禦系統的驅逐艦擋下北韓的飛彈，「若他們判讀有信心飛彈不會擊中美國領土，有可能就會讓它落入海中。但是我認為，他們也會非常嚴肅考慮予以擊落。」

若北韓飛彈一如其威脅預言，落入關島方圓四十公里以內的海域，根據聯合國法律為美國的專屬經濟海域，不過並非其領海。

關島薩德可同時截擊多目標

薩德和神盾艦是美國與其盟邦在北韓與關島之間防禦來襲飛彈的兩大選項。近日南韓部署的薩德系統無法攔截北韓朝關島發射的飛彈，但是可迅速偵測到飛彈發射；攔截要靠部署在關島的薩德系統，智庫「蘭德公司」資深防務分析家班奈特（Bruce Bennett）說，「這套系統設計用於同時截擊多個目標，所以應該相當可行。」

不過班奈特說，還要看截擊點多遠，薩德系統的攔截射程為兩百公里，「越接近這個距離，就越挑戰這套系統的性能」；「這是套實驗性的系統，能不能命中，我們不能肯定。」

一艘神盾艦能打下兩飛彈

美國另外一個選項：配備神盾飛彈防禦系統的驅逐艦可在更遠程、在飛彈重返大氣層前擊落。班奈特說：「美國或許會決定將一套神盾系統部署在更接近關島處，如此可以有兩層防禦，但是這要看總統的決定。」曾任美軍太平洋司令部聯合情報中心主任的夏威夷太平洋大學教授舒斯特（Carl Schuster）說，一艘神盾艦大概能打下兩枚飛彈。

美國一直宣揚有能力抵禦任何威脅其國土的飛彈，但是孟特說，北韓威脅要朝關島發射多枚飛彈，可能就是要揭穿美國在其飛彈防禦能力上虛張聲勢，「北韓威脅要發射四枚飛彈並非偶然，它蓄意要增加美國決策者的麻煩」；因為只要北韓有一枚飛彈成功突破美國的防禦系統，就會是平壤政府的重大勝利。