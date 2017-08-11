北韓再嗆 月中4彈轟關島

2017-08-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓十日無視美國總統川普八日的「烈焰與怒火」嚴厲警告，透過官媒朝鮮中央通信社進一步宣稱，將以四枚飛彈同時越過日本領空瞄準美國屬地關島。朝中社並引述北韓「朝鮮人民軍戰略軍」司令金樂謙（亦有譯為金洛兼）的話報導，北韓軍方將於八月中旬完成相關計畫，並上呈領導人金正恩定奪，做為對美國「關鍵性的警告」。美國國防部長馬提斯九日已繼川普後再提出警告，表示北韓應停止考慮採取任何將導致其政權滅亡及人民毀滅的行動。

重批川普「不能正常對話」

金樂謙聲稱，「火星十二型」將掠過日本島根縣、廣島縣和高知縣上空，以十七分四十五秒飛行三千三百五十六．七公里，落在關島外海卅至四十公里處。針對川普八日、九日對北韓做出他迄今最強烈的警告，金樂謙認為不過是「一堆廢話」，「面對這樣完全喪失理智、唯有絕對武力才能對他起作用的傢伙，不可能進行正常對話。」

馬提斯則在聲明中表示：「我們將繼續令北韓政權的行動受到嚴重挫敗，他們將輸掉自己挑起的任何軍備競賽或衝突。」有專家認為，若北韓有意發射飛彈，很可能在廿一至卅一日美韓聯軍「乙支自由衛士」聯合演習前或期間發射，或在之後的九月九日北韓國慶之際發射。

北韓罕見公開彈道飛彈的精確飛行距離、軌道、時間與落點，南韓方面解讀這是炫耀對飛彈精準度的自信。日本慶應大學名譽教授小此木政夫則認為，朝中社的報導暗示，北韓計畫將飛彈試射從日本海移往關島周邊地區，透過這種方式提前告知，讓美方知道接下來他們打算要做的並非真的要攻擊。南韓延世大學教授魯樂漢（John Delury）也認為，區域內正面臨「一場小型的古巴飛彈危機」，在某種意義上，平壤正試圖確保美國、南韓甚至日本不會誤以為這是一場真正的攻擊。

若未落入領海 美恐陷兩難

但分析家指出，就算北韓只是針對關島試射飛彈，美國仍會陷入兩難。首先，即使飛彈未落入關島領海，一旦美國未試圖攔截這些飛彈，形同放縱北韓挑釁，美國的威信將大打折扣；若美國試圖攔截，卻出現「漏網之魚」，將使美國彈道飛彈防禦的效果遭受質疑。

再者，南韓「科學技術政策研究院」高級研究員李樁根說，不能排除飛彈落點比公告範圍更接近關島的可能性，若落在關島領海內，美國將視為明顯的攻擊，美國很可能試圖擊落，此舉恐令威脅升高到前所未有的程度。

危機升高 北韓再釋一人質

而就在美國與北韓言詞交鋒之際，朝中社九日報導，北韓「基於人道立場」，釋放遭判無期徒刑、被關押逾兩年的加拿大籍韓裔牧師林鉉洙。加國總理杜魯道辦公室十日聲明說，林很快會與親朋好友團聚。前加拿大駐中國外交官員伯頓說，他認為這是北韓擔心林鉉洙死在獄中，和危機升高並無直接關係。